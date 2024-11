Chez les Nets, tout le monde est susceptible d’être transféré…

Si les Nets disent ne pas vouloir entendre parler de « tanking », ils seraient en revanche prêts à laisser partir n’importe quel joueur de leur effectif, dans la mesure où la contrepartie est profitable à leur reconstruction.

C’est The Athletic qui le révèle, ce qui prouve qu’il faudra compter sur la franchise new-yorkaise pour animer le marché des transferts dans les semaines à venir.

Outre Dennis Schröder, que l’on sait logiquement dans les rumeurs à cause de son contrat, des joueurs comme Cam Johnson, Dorian Finney-Smith ou encore Bojan Bogdanovic peuvent également représenter des options intéressantes pour des candidats au titre. Concernant Ben Simmons, la situation paraît plus floue en raison de sa faible productivité conjuguée à son gros contrat, bien qu’il sera « free agent » l’été prochain…

Cam Thomas disponible ?

Plus surprenant : de plus jeunes éléments comme Cam Thomas et Nic Claxton pourraient aussi faire leurs valises si l’offre est à la hauteur des attentes de Brooklyn. « Surprenant », puisque Thomas (23 ans) est déjà capable de tourner à 25 points de moyenne, alors que Claxton (25 ans) a été grassement prolongé pendant l’été. Au contraire de son coéquipier, qui n’a certes pas obtenu de prolongation à un an de la fin de son contrat rookie.

Après la fin de l’ère « bling-bling » et l’installation de Jordi Fernandez sur le banc, le General Manager Sean Marks sera donc prié de prendre les bonnes décisions au moment des éventuelles négociations, afin d’éviter d’infliger une trop longue période de reconstruction aux fans new-yorkais.