Dennis Schröder aimerait tellement rester aux Nets

La saison vient à peine de commencer que Dennis Schröder se projette déjà sur ce qui pourrait se passer pour lui en février prochain. Alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat, à hauteur de 13 millions de dollars la saison, le meneur allemand sait qu’il pourrait être une potentielle monnaie d’échange en vue de la « trade deadline ».

Quoi qu’il puisse arriver d’ici là, le champion du monde 2023 a tenu à remercier la franchise de Brooklyn, qui l’a accueilli dans les meilleures conditions en février dernier, en provenance de Toronto.

« Pouvoir jouer dans la meilleure ligue du monde est un privilège et j’en suis toujours reconnaissant », a-t-il déclaré. « S’il se passe quelque chose, je pourrais le gérer. Mais s’agissant de Brooklyn, quand j’ai été transféré ici, ils ont envoyé des textos à ma mère, des fleurs à ma femme, et j’aime ce genre de choses. Mes coéquipiers m’ont parlé dès le premier jour. Ils m’ont mis à l’aise. C’est tout ce qu’on peut demander. Bien sûr, le front office et tous les autres, les responsables des réseaux sociaux, tout le monde est cool et s’assure que les joueurs soient dans le droit chemin. C’est la raison pour laquelle je me vois ici sur le long terme ».

L’annonce est claire et permet aussi à Dennis Schroder de se libérer de cet enjeu en tâchant de rester positif. La balle est désormais dans le camp de Brooklyn.

Le soutien de Jordi Fernandez

« C’est un business, et quelle que soit la décision qui sera prise, je devrais m’y faire et toujours avoir à l’idée que c’est la meilleure ligue du monde. Donc peu importe où je pourrais atterrir. Même si je me fais échanger, je dois toujours voir le positif. Mais je veux rester ici ».

Le meneur sait aussi que ses performances sur le terrain pourraient inciter les Nets à entamer des discussions en vue d’une prolongation. Il a en tout cas démontré sur les trois premiers matchs de la saison qu’il pouvait faire le plus grand bien à l’équipe de Jordi Fernandez, avec plus de 20 points et 6 passes décisives en moyenne, et une dernière sortie à 29 points et 6 passes décisives dans la victoire face aux Bucks.

« Il a déjà fait ça dans des équipes qui gagnent, il l’a fait aussi dans le basket international, et il l’a fait encore ici. Sa dureté, son leadership, le fait qu’il soit un coach sur le terrain, il a tout fait », a souligné son coach, dimanche. « Il a été très efficace. Son +/- de +27 n’est pas le fruit du hasard. Et six passes décisives pour deux balles perdues, c’est le ratio qu’on veut pour nos meneurs ».

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.5 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.5 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 * All Teams 80 31 43.5 37.5 83.6 0.5 2.5 3.0 6.1 2.0 0.8 1.9 0.2 14.0 2023-24 * TOR 51 31 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2023-24 * BRK 29 32 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2024-25 BRK 3 34 46.5 55.6 85.7 0.0 2.7 2.7 6.3 3.3 1.0 3.0 0.0 20.7 Total 770 27 43.4 34.3 83.6 0.4 2.5 2.9 4.8 2.1 0.8 2.3 0.1 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.