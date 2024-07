Dorian Finney-Smith essaie de gérer au mieux les rumeurs

Même si les Nets ne pensent pas rester en mode reconstruction pendant trop longtemps, le départ de Mikal Bridges reste un virage important, qui pourrait être un premier domino pour la franchise. D’autres pourraient ainsi être sur le départ, dont Dorian Finney-Smith.

Comment vit-il cette incertitude ? « Je suis humain. J’ai une famille qui me demande constamment ce qu’il va se passer », répond-il en assistant à un match de Summer League des Nets. « Je suis honnête. Je suis humain donc ça m’importe un peu. Mais je suis où je suis. Donc là, je suis à Brooklyn et je soutiens les gars qui jouent. »

L’ailier fort possède encore deux années de contrat (pour un total de 30.3 millions de dollars), dont la seconde est en option. C’est aussi pour cela qu’il n’est pas facile de l’échanger.

Beaucoup d’équipes seraient sans doute intéressées par son profil, mais il y a le risque de le voir partir dès l’été 2025, et puis ça reste cher pour un joueur qui stagne.

« Je pourrais être en pire posture, à devoir trouver une équipe », confie-t-il. « Je sais que ça ira, quoi qu’il arrive. Si je suis là, je suis là, si ce n’est pas le cas, alors ce n’est pas le cas. Je suis un joueur des Nets pour l’instant et je suis impatient de jouer. »

Et notamment de retrouver Mikal Bridges chez le voisin, à New York. Les deux joueurs étaient ensemble, à Dallas lors d’un entraînement, quand le transfert a été officiel. « On est passé de ‘Qu’est-ce qu’on va faire l’année prochaine’ à ‘je vais te botter les fesses’. On doit casser cette équipe de Villanova », conclut Dorian Finney-Smith.

Dorian Finney-Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DAL 81 20 37.2 29.3 75.4 0.7 2.1 2.7 0.8 1.5 0.6 0.6 0.3 4.3 2017-18 DAL 21 21 38.0 29.9 73.3 1.1 2.5 3.6 1.2 2.1 0.5 1.0 0.2 5.9 2018-19 DAL 81 25 43.2 31.1 70.9 1.7 3.1 4.8 1.2 2.3 0.9 0.9 0.4 7.5 2019-20 DAL 71 30 46.6 37.6 72.2 2.0 3.7 5.7 1.6 2.5 0.6 1.0 0.6 9.6 2020-21 DAL 60 32 47.2 39.4 75.6 1.6 3.8 5.4 1.7 2.3 0.9 0.8 0.4 9.8 2021-22 DAL 80 33 47.1 39.5 67.5 1.5 3.2 4.7 1.9 2.3 1.1 1.0 0.5 11.0 2022-23 * All Teams 66 30 39.1 33.7 76.3 1.7 3.1 4.8 1.5 2.2 0.8 0.9 0.6 8.4 2022-23 * DAL 40 32 41.6 35.5 75.0 1.7 3.0 4.7 1.5 2.0 1.0 0.9 0.5 9.1 2022-23 * BRK 26 28 35.1 30.6 78.9 1.8 3.1 4.9 1.6 2.5 0.7 1.0 0.6 7.2 2023-24 BRK 68 29 42.1 34.8 71.7 1.6 3.1 4.7 1.6 2.2 0.8 0.9 0.6 8.5 Total 528 28 43.5 35.5 72.3 1.5 3.1 4.6 1.4 2.2 0.8 0.9 0.5 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.