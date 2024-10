Ben Simmons se défend d’être un « voleur »

« Je veux savoir comment on peut gagner 80 millions de dollars et jouer 55 matchs. » En date du printemps dernier (d’autres ont suivi depuis), la pique était signée Shaquille O’Neal et visait Ben Simmons.

Le Shaq n’est pas le seul à s’en prendre au joueur des Nets qui, par le jeu de multiples pépins physiques, n’a porté qu’à 57 reprises, en deux saisons, le maillot de Brooklyn depuis son arrivée.

L’an prochain, il disposera encore du plus haut salaire de l’équipe, avec plus de 40 millions de dollars. Mais les commentaires le concernant qui pullulent sur la toile ne l’atteignent pas vraiment, puisqu’il s’en écarte.

« Pour moi, être sur une plateforme de réseaux sociaux où l’on ne fait qu’absorber ce que tout le monde dit, je ne pense pas qu’il soit sain pour quelqu’un de lire des choses sur lui-même. Pour ma part, je ne vais pas sur Twitter ou X parce que je n’y trouve pas d’utilité », annonce-t-il au New York Post.

Mais il faut croire que les commentaires remontent jusqu’à ses oreilles quand il ajoute : « Les gens disent que je suis un voleur. Lorsque j’ai obtenu ce contrat, je jouais à un très haut niveau. Malheureusement, j’ai eu des blessures. Mais que quelqu’un dise ça, c’est un manque de respect. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent. Ils doivent vivre avec. Au final, tout cela vous rattrape. »

Un moyen d’envoyer un message à ses « haters » qu’il semble vouloir faire mentir avec l’exercice à venir. Le souci est que l’Australien n’en est pas à son coup d’essai en la matière. Sans doute que le contexte new-yorkais peut l’aider, dans la mesure où les Nets devraient être moins attendus cette saison.

« On a une équipe plus jeune et je veux l’aider à s’améliorer. Je veux montrer l’exemple. Je veux être compétitif. Jordi (Fernandez) arrive pour sa première année. C’est une année importante pour lui. Je veux être un leader dans cette équipe », se fixe-t-il.

« Je m’en fous de ce qui se passera l’année prochaine, du contrat que j’obtiendrai, si j’en obtiens un. Je veux faire mon travail tant que je suis ici, être professionnel et aider ces gars autant que possible. Alors, qui sait ? Je veux jouer aussi longtemps que mon corps me le permettra. Si c’est un an, cinq, six, je ne sais pas. Mais je veux juste continuer jusqu’à ce que je ne puisse plus », promet-il encore.

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.4 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.7 8.8 7.7 2.7 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 3.0 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 Total 332 33 56.0 13.9 58.9 1.8 6.0 7.8 7.4 2.9 1.6 3.2 0.7 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.