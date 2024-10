Cam Johnson ne pense pas à son avenir précaire chez les Nets

À quoi va ressembler la vie sans Mikal Bridges de Cam Johnson ? Son meilleur compagnon parti vers les Knicks, l’ailier-fort de 28 ans n’a pas une grosse visibilité quant à la suite des événements chez les Nets.

« Je me sens à l’aise avec ce qui se passe. Et même avec l’incertitude. Ce n’est pas une incertitude où nos dirigeants manqueraient de confiance en moi. J’ai confiance en ce groupe. Je suis confiant pour l’avenir. Et je vais me battre pour cette équipe. Et je n’y pense même pas, vraiment », lâche-t-il au New York Post

En fonction de l’état de santé de Ben Simmons, du niveau affiché par les leaders en devenir Nic Claxton et Cam Thomas, et celui des vétérans (Bojan Bogdanovic, Dennis Schroeder), les Nets pourraient tenter de faire des choses à l’Est. Dans le cas contraire, les dirigeants pourraient être tentés d’aller encore plus loin dans leur reconstruction.

Déjà heureux de pouvoir beaucoup jouer en présaison

En transférant par exemple l’ancien joueur des Suns, le troisième salaire de l’équipe avec 22,5 millions de dollars cette saison. Mais avant cela, « il y a quantité de basket à jouer », rappelle Cam Johnson, qui a pu rassurer sur sa forme actuelle avec une sortie à 32 points (11/21 aux tirs dont 7/14 de loin) face aux Raptors, après trois premières sorties moyennes en présaison.

Il a déjà mis dans sa poche son nouveau coach, Jordi Fernandez, marqué par son professionnalisme et son attitude positive malgré le contexte. Cam Johnson a de toute faon à cœur de faire oublier un dernier exercice mitigé (13 points de moyenne) démarré par un passage à l’infirmerie en raison d’une gêne au mollet.

« C’est très important d’aller sur le terrain et de réussir cette présaison, évidemment avec quelques matchs avec beaucoup de minutes, et de construire cette dynamique, en particulier en ce qui concerne les tirs. Je suis donc très heureux d’avoir pu jouer beaucoup pendant cette présaison », s’enthousiasme-t-il déjà.