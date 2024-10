Pas prolongé, Cam Thomas n’est pas fâché avec les Nets

Au sein de la classe de Draft 2021, il était le 2e meilleur marqueur la saison passée. Cela n’a pas suffi à Cam Thomas (22.5 points de moyenne), seulement devancé par Cade Cunningham (22.7), pour décrocher une prolongation de contrat.

Du Top 10 de ce classement, seuls Jonathan Kuminga et lui n’ont rien paraphé cet été, tandis que Cade Cunningham, Evan Mobley, Scottie Barnes et Franz Wagner voyaient leur compte en banque exploser avec le même contrat à 224 millions de dollars sur cinq ans.

« Je me prépare à jouer contre les Hawks (cette nuit). C’est la seule chose sur laquelle je me concentre. Je ne me préoccupe pas vraiment du reste. Ce qui m’importe, c’est d’essayer d’obtenir une victoire mercredi », se détache l’arrière, susceptible d’être « free agent » protégé à l’issue de la saison.

Pour se consoler, le 27e choix de cette Draft peut se dire que ses deux coéquipiers également éligibles à une prolongation, Day’Ron Sharpe (29e) et Ziaire Williams (10e), n’ont pas été plus heureux. Ce scénario était suffisamment prévisible pour que Jordi Fernandez ne ressente pas le besoin d’en parler avec Cam Thomas.

« Je pense qu’il va bien, je n’ai rien vu qui m’obligeait à aller lui parler de ce qu’il ressent. Il est super, il fait son job. On a une direction claire pour ce qu’on essaye de faire », assure le coach.

Mikal Bridges parti, Cam Thomas a le champ encore plus libre pour prendre les commandes de l’attaque des Nets.

Sa moyenne de points pourrait donc encore grimper au sein d’une équipe promise à la queue de tableau. Suffisant pour convaincre les Nets ou une autre équipe de miser gros sur lui ?

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 66 31 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 Total 190 22 44.0 34.4 85.5 0.3 2.2 2.5 1.8 1.4 0.5 1.3 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.