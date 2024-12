Les Warriors vont-ils faire leur marché à Brooklyn ?

Même si Brooklyn réalise un exercice plus intéressant que prévu, une grande partie de l’effectif est officieusement sur le marché. ESPN le confirme en expliquant que les Nets sont régulièrement contactés pour trois joueurs : Cam Johnson, Dorian Finney-Smith et Dennis Schroder. Et parmi les équipes qui appellent, il y a les Warriors.

Golden State est visiblement intéressé par les trois profils, mais sans doute un peu plus par celui de l’Allemand, qui tourne à 18.6 points et 6.5 passes de moyenne.

Pourquoi ? Parce que les Warriors cherchent un scoreur, un joueur capable de faire le jeu, pour aider Stephen Curry. Dennis Schroder a clairement le profil pour marquer des points et soulager le MVP des Finals 2022.

Il est en fin de contrat et il se murmure que pour trouver la perle rare, les Warriors pourraient utiliser le contrat de De’Anthony Melton (quasiment identique à celui du meneur de jeu des Nets), blessé et absent jusqu’à la fin de saison, avec des choix de Draft en plus, évidemment, pour monter un transfert.

Néanmoins, avant cette piste qui mène à Brooklyn, les Californiens pourraient surtout avoir dans leur viseur Jimmy Butler, qui aurait des envies d’ailleurs et ne serait pas contre un déménagement en Californie.