Jimmy Butler vers les Rockets, les Mavericks ou les Warriors ?!

Ça sent la fin de mariage entre Jimmy Butler et le Heat. Non prolongé lors de la dernière intersaison, l’arrière/ailier ne serait pas contre un changement de décor, selon les informations d’ESPN…

Miami devrait d’ailleurs écouter les offres concernant son joueur, ce qui signifie que l’ancien des Bulls, des Wolves et des Sixers pourrait faire ses valises, si la contrepartie est intéressante. Toujours selon ESPN, l’agent de Jimmy Butler aurait indiqué que son client, qui a un important levier de négociation puisqu’il peut tester le marché comme « free agent » l’été prochain, et donc menacer de ne pas rempiler dans une franchise qui ne l’intéresse pas, aimerait, à 35 ans, rejoindre un club capable de gagner à court terme !

En échange de Jonathan Kuminga ?

Il serait ainsi intéressé par deux équipes de son Texas natal, les Rockets et les Mavericks, mais également les Warriors, qui cherchent de leur côté une star en soutien de Stephen Curry.

L’option Golden State fait d’ailleurs vraiment sens, alors que la complémentarité entre Jonathan Kuminga et Draymond Green pose toujours d’importantes questions dans la Baie et que « Jimmy Buckets » est de la même génération que le duo Curry/Green. Un départ du Congolais vers la Floride, en échange de Jimmy Butler, pourrait donc être envisagée des deux côtés. Reste toute de même à voir ce que Pat Riley et Erik Spoelstra en pensent, car Jonathan Kuminga sera « free agent » protégé l’été prochain, et il faudra donc le prolonger.

À moins que ces rumeurs ne soient surtout un moyen pour le camp de Jimmy Butler de forcer la main de Miami afin d’obtenir la prolongation que le sextuple All-Star attend, afin de rester en Floride.





Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 MIA 17 32 55.7 36.0 78.7 2.4 2.9 5.4 4.8 1.2 1.2 1.4 0.4 19.0 Total 831 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.