Draymond Green accepte de devenir 6e homme des Warriors

« Évidemment, il est titulaire, mais la question est : peut-on le mettre davantage sur le terrain avec Draymond ? » C’est la question qu’avait posée jeudi soir Steve Kerr à propos de Jonathan Kuminga, et de sa présence aux côtés de Draymond Green dans le cinq de départ. A priori, le coach des Warriors n’a pas la réponse puisqu’il a choisi de conserver « JK » dans son cinq, et d’utiliser Green comme 6e homme face aux Wolves !

« Je veux étudier ça » prévient-il. « On essaie d’optimiser le potentiel de Jonathan, en le faisant jouer avec Wiggs et Loon. Ce qui signifie aussi que Draymond ne débute pas en défendant sur un pivot, et c’est important ». En l’occurrence, il s’agissait cette nuit de ne pas débuter la rencontre face à son grand ami Rudy Gobert.

Draymond Green fera tout pour que Jonathan Kuminga réussisse

Comme d’autres coaches, Steve Kerr se justifie aussi en expliquant que le plus important est de savoir qui est sur les terrains dans les dernières minutes d’une rencontre. « Je veux que Draymond termine les matches comme pivot. En théorie, je trouve que c’est bien mais on doit aussi mieux jouer et prendre de meilleures décisions » poursuit-il.

Ce n’est pas la première fois que Steve Kerr essaie d’utiliser Draymond Green comme 6e homme, et il y a 18 mois, l’intéressé expliquait qu’il était ouvert sur le sujet. C’était d’ailleurs à sa demande, et aujourd’hui, il est OK avec ce choix. « Bien sûr que je suis d’accord », répond-il. « Je suis l’un des plus grands fans de JK depuis qu’il est ici. S’il a l’opportunité de débuter les matches, vous ne pouvez pas être hypocrite. Je suis un de ses fans, je veux qu’il réussisse. Si son opportunité passe par moi, c’est comme ça. C’est son opportunité et il l’a méritée. C’est ainsi que je vois les choses. C’est mon raisonnement. Je suis aussi le fruit du travail d’un vétéran qui avait accepté de s’effacer pour moi. Il faut savoir rendre ce qu’on nous a donné ».

Un puzzle compliqué

Aujourd’hui, Steve Kerr assure qu’il aimerait que ce ne soit pas un « one shot » et que l’expérience se prolonge.

« J’aimerais essayer, mais on verra ce qui se passe avec Wiggs et Moses. Chaque blessure affecte toutes les rotations » conclut-il. « L’idée, c’est qu’on essaie de tirer le meilleur parti de la capacité de Jonathan à attaquer le cercle, pour lui donner plus de temps. Nous cherchons des moyens d’impliquer davantage ces gars-là sans épuiser Draymond et Steph, et c’est là tout le défi. Nous devons constamment penser à tout. En même temps, je ne veux pas d’une rotation en perpétuel changement toute la saison. C’est un puzzle compliqué en ce moment, essayer d’ajuster les alignements et de trouver les bonnes combinaisons. Mon staff et moi devons les trouver. »

Reste à savoir si cette option convient à Stephen Curry, qui perd son meilleur complice en attaque.

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GOS 19 29 43.3 40.3 60.4 0.9 5.3 6.3 5.9 3.3 1.0 2.3 1.0 8.8 Total 832 29 45.1 32.2 70.9 1.1 5.9 7.0 5.6 2.9 1.3 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.