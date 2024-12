Une soirée de rêve pour Jonathan Kuminga

Les Warriors peuvent gagner un match sans Stephen Curry, ni Draymond Green, et ils l’ont fait avec la manière cette nuit face à une des meilleures formations de leur conférence, les Rockets. Vainqueurs 99-93, les joueurs de Steve Kerr ont pu compter sur l’explosion de Jonathan Kuminga.

De retour dans le cinq de départ, le jeune ailier établit sa meilleure marque en carrière (33 points), dont 14 dans le dernier quart-temps, à 6 sur 8 aux tirs. Jamais il n’avait autant joué cette saison (33 minutes), et c’est lui qui va repousser pour de bon les Rockets avec un superbe lay-up à vingt secondes de la fin.

Il suffit de voir la joie de Stephen Curry et Draymond Green sur le banc pour comprendre leur fierté de voir leur coéquipier prendre ses responsabilités dans le « crunch time ».

« C’était à un moment très important », souligne Jonathan Kuminga. « J’étais un peu nerveux. Je voulais vraiment aller chercher le ballon et il y a le fait d’avoir Draymond et Steph qui vous soutiennent, qui vous disent ‘Va chercher le ballon’, toute l’équipe était derrière moi et me disait ‘Va chercher le ballon, sois confiant, prends ton temps’. Je pense que cela m’a donné de l’énergie et de la confiance. »

Steve Kerr est revenu sur cette action en particulier, et pour lui, le système était dessiné pour « JK ». « Il était dans un grand soir, et c’était une évidence de lui donner le ballon. J’ai pris un temps-mort pour faire revenir nos attaquants sur le terrain. J’alternais entre l’attaque et la défense, et j’ai mis Kyle pour faire la remise en jeu à la fin parce que j’ai confiance en lui pour réussir cette passe. Et puis JK a simplement géré l’action. Il a bénéficié de quelques écrans fantômes, un de Buddy et un de Brandin, pour essayer de perturber un peu les ‘switchs’. JK a juste attaqué le cercle, et c’était l’action du match. C’était tout simplement une magnifique pénétration. »

Comment faire jouer Kuminga et Green ensemble ?

Essentiel sous les panneaux en l’absence de Draymond Green, Kevon Looney est aussi très fier de son partenaire, mais aussi du groupe dans son ensemble. « Cela fait partie de l’évolution de l’équipe… Que lui et Wiggs élèvent leur niveau de jeu dans le 4e quart-temps pour scorer. Qu’on ne dépende pas tout le temps de Steph. »

Steve Kerr n’en demande pas moins. Il souhaite vraiment que Jonathan Kuminga devienne une arme sur les fins de match, par son agressivité et ses qualités de scoreur. « Il peut être une arme, et le plus important, c’est qu’on voit qu’il y a une cohésion dans ce groupe, et que les gars se donnent à fond. Il suffit juste de trouver les bonnes combinaisons, et espérer les utiliser soir après soir. C’est vraiment la seule façon de développer une bonne cohésion et une continuité, surtout en essayant de conclure les matchs. Vous savez, je pense que l’espace sur le terrain s’est un peu ouvert pour JK lors des derniers matchs. Évidemment, il est titulaire, mais la question est : peut-on le mettre davantage sur le terrain avec Draymond ? »

La réponse lorsque l’ailier-fort All-Star reviendra sur les parquets…

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 18 23 43.7 29.7 59.2 1.1 3.1 4.2 1.8 2.0 1.1 1.3 0.4 13.8 Total 229 22 51.5 33.6 69.5 1.0 2.9 3.9 1.7 2.2 0.6 1.4 0.4 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.