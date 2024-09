Kevon Looney dans une forme « phénoménale » après avoir fondu

Au sommet des joueurs en activité ayant passé le plus de temps dans une même équipe NBA, on trouve Stephen Curry (16e saison à venir) et Draymond Green (13). Non loin derrière eux et Giannis Antetokounmpo (12), on trouve notamment un 3e joueur des Warriors : Kevon Looney.

Le pivot californien s’apprête à démarrer une 10e saison avec Golden State qui s’annonce différente des autres à plus d’un titre. Le joueur de 28 ans sort d’un dernier exercice particulier, où il a vu son statut de pivot titulaire être remis en question, en raison de la poussée de Trayce Jackson-Davis.

Conséquence de sa petite saison, marquée par un déclin statistique, il a admis avoir quelques doutes sur son avenir aux Warriors. Notamment en juin dernier, quand seuls 3 millions, sur un total de 8 millions de dollars, étaient garantis sur son contrat.

Plus mobile

« Tant que vous n’avez pas obtenu cette garantie, vous ne savez jamais vraiment ce qu’il en est. J’ai déjà été dans cette situation où les choses ne se sont pas déroulées comme je le souhaitais. J’étais plutôt optimiste quant à ma présence ici ; je suis heureux d’être encore là. L’année est encore longue, on ne sait jamais. En NBA, les choses peuvent changer très, très vite », rappelle-t-il à NBC Sports Arena.

Alors pour éviter d’autres sueurs froides, et alors qu’il entame sa dernière année de contrat, Kevon Looney a pris les devants. L’un de ses objectifs a été de perdre du poids, pour gagner en mobilité en attaque comme en défense. Comme recherché, il a déjà perdu entre 5 et 7 kilos en faisant davantage attention à ses apports caloriques.

Résultat, une source citée par le média local le décrit comme étant « dans une forme phénoménale ». « Je me sens plus léger, beaucoup plus léger, sur mes appuis, j’ai l’impression de pouvoir mieux bouger. […] Je sens que j’ai un peu plus d’endurance. Je serai toujours au poste et je devrai défendre sur les costauds, donc je dois maintenir cette force et améliorer mes faiblesses », analyse-t-il.

Shooter extérieur reste d’actualité

Celui-ci pense avoir trouvé le bon équilibre sur le plan physique. Le trouvera-t-il également dans le jeu ? À la mi-juin, il avait déjà affiché son envie de travailler sur son tir extérieur. Jusqu’à la ligne à 3-points derrière il espère pouvoir shooter à 35% de réussite dans un premier temps, puis 40% à terme. On devrait donc le voir moins hésitant lorsqu’il est ouvert.

Suffisant pour convaincre Steve Kerr, dont il assure avoir le soutien inconditionnel, de le remettre dans son cinq ? Pour l’heure, seuls Curry et Green sont assurés d’en être. Les trois hommes, désormais dépourvus de Klay Thompson, ont déjà vécu beaucoup ensemble en dix ans, et ce n’est peut-être pas terminé.

« Pouvoir dire que j’ai joué 10 ans […] avec une seule équipe, être capable de contribuer à un basket qui gagne, faire partie d’une équipe qui a remporté plusieurs titres et avoir un impact sur une communauté comme celle-ci et sur une franchise aussi riche en histoire, a été formidable pour moi. Rien n’est garanti dans le basket. Vous pouvez être dans la ligue aujourd’hui et disparaître demain », philosophe-t-il.

Photo X UCLA

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GOS 5 4 57.1 50.0 0.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GOS 53 8 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.6 1.2 0.3 0.3 0.3 2.6 2017-18 GOS 66 14 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.9 4.1 2018-19 GOS 80 19 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.3 2019-20 GOS 20 13 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GOS 61 19 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GOS 82 21 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GOS 82 24 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.6 0.6 7.1 2023-24 GOS 74 16 59.7 0.0 67.5 1.9 3.7 5.7 1.8 2.1 0.4 0.7 0.4 4.5 Total 523 18 58.3 16.7 61.5 2.1 3.5 5.6 1.6 2.2 0.5 0.6 0.5 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.