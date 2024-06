Dans l’incertitude avec les Warriors, Kevon Looney travaille son tir extérieur

Huit millions de dollars. Voilà ce que Kevon Looney est censé toucher l’an prochain de la part des Warriors. Bémol : seuls 3 millions de cette somme sont garantis. Ce qui fait dire au pivot des Warriors, sur le podcast de son coéquipier Draymond Green, aujourd’hui : « La balle n’est pas dans mon camp. »

Mais celui de sa franchise donc qui, en garantissant l’ensemble, lui permettrait de gagner en sérénité pour la suite. « Je n’ai pas le contrôle total de mon destin, alors je dois attendre et contrôler ce que je peux. J’ai fait toute ma carrière ici. Je ne connais rien d’autre. On veut toujours finir ce qu’on a commencé et rester quelque part pendant toute sa carrière, mais je suis dans ce métier depuis assez longtemps pour savoir que ce n’est pas réaliste », formule-t-il.

Alors le joueur de 28 ans, qui a le sentiment d’être traité comme « un membre de la famille » Warriors, se « prépare à tout ». Et donc à être sacrifié par une franchise qui, après avoir échoué aux portes des playoffs cette saison, cherche désespérément à faire des économies pour la saison suivante.

Shooter autour de 35%

Une incertitude d’autant plus grande que l’intérieur, après avoir signé la plus belle saison de sa carrière (7 points et 9 rebonds de moyenne en 2022/23), a perdu sa place de titulaire indiscutable cette saison, au profit de Trayce Jackson-Davis. Ce qu’il a plus ou moins bien vécu.

« La fin de saison ne s’est pas très bien passée pour moi, mais je suis fier de m’adapter et de trouver des solutions », vise Kevon Looney qui entend développer son arsenal offensif, notamment son tir à 3-points, dans l’espoir de shooter autour de 35% ou 36%. Une sacrée promesse de la part d’un joueur qui a tenté, et manqué, un total de trois tirs primés ces trois dernières années.

« J’ai un nouvel objectif, c’est mon nouveau plan. Je dois être capable de m’adapter, alors j’ai hâte de le faire – d’améliorer mon jeu, de m’adapter à cette nouvelle NBA et de la comprendre. Je travaille dur et je sens que je serai un joueur différent l’année prochaine. J’ai l’impression d’avoir conquis mon ancien rôle, alors maintenant je dois trouver mon nouveau rôle et passer à l’étape suivante », se fixe-t-il.

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GOS 5 4 57.1 50.0 0.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GOS 53 8 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.6 1.2 0.3 0.3 0.3 2.6 2017-18 GOS 66 14 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.9 4.1 2018-19 GOS 80 19 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.3 2019-20 GOS 20 13 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GOS 61 19 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GOS 82 21 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GOS 82 24 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.6 0.6 7.1 2023-24 GOS 74 16 59.7 0.0 67.5 1.9 3.7 5.7 1.8 2.1 0.4 0.7 0.4 4.5 Total 523 18 58.3 16.7 61.5 2.1 3.5 5.6 1.6 2.2 0.5 0.6 0.5 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.