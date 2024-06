Kevon Looney déçu d’être bloqué sur le banc pour la première fois depuis trois ans

Depuis trois matches, Kevon Looney passe son temps sur le banc. Il vient de compiler trois « DNP » (Did Not Play) de suite. Pour lui c’est inédit depuis quasiment trois ans puisque son dernier match manqué datait du 20 mars 2021. Une autre époque, avec le protocole Covid de la NBA qui a éloigné presque tous les joueurs au fil des mois.

Depuis cette date, le pivot des Warriors avait terminé la saison 2020/21 (29 matches), avant d’enchaîner avec deux saisons de suite à 82 matches, puis de jouer les 61 premiers de cet exercice 2023/24. Le calcul est simple : 254 matches joués d’affilée, personne ne faisait mieux sauf Mikal Bridges, véritable « Iron Man » de la ligue.

Des matches joués sur une jambe

Quand on a joué trois ans de suite et qu’on reste bloqué sur le banc, alors que l’on n’est pas blessé, c’est évidemment difficile à avaler… « C’est toujours un peu présent », confie-t-il sur sa déception. « J’étais disponible, je n’étais pas blessé. Je touche du bois, je prends toujours soin de mon corps, je me sens bien. Je suis prêt si on m’appelle. »

Il faut dire que le joueur de Golden State revient de loin. Opéré des deux hanches lors de ses deux premières saisons, il devait trouver sa place dans la grande équipe de Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson et Draymond Green, qui dominait la ligue, et avait quantité de pivots : JaVale McGee, Zaza Pachulia, Damian Jones, Jordan Bell. Finalement, il a fait son trou, jusqu’à enchaîner plus de 250 rencontres de rang donc.

« Les gens doutaient que je puisse rejouer. Donc faire une telle série de matches de suite, c’était important pour moi. J’étais fier d’être dur au mal, d’être là tous les soirs, d’être disponible à chaque fois ».

Il a parfois fallu serrer les dents pour maintenir en vie cette série. « J’ai joué quelques matches sur une jambe », se souvient-il durant la saison 2021/22. « Rick Celebrini, du staff médical, était parfois sceptique. Mais j’étais là. Il y a sans doute six ou sept matches que je n’aurais pas dû jouer. »

« Tout le monde fait des sacrifices, donc il faut en faire. Même si je ne joue pas, j’ai toujours un rôle dans l’équipe »

Cette saison, avant de vivre cette séquence sur le banc, il l’avait déjà rejoint depuis fin janvier, en étant seulement titulaire à 36 reprises, sur 61 rencontres. On le sait, Steve Kerr a fait évoluer son groupe, avec Draymond Green au poste de pivot et Jonathan Kuminga à ses côtés.

« On a tellement de talents dans cette équipe, tellement de combinaisons. Le coach a trouvé une formule qui fonctionne. Il faut continuer avec », constate le triple champion NBA. « Tout le monde fait des sacrifices, donc il faut en faire. Même si je ne joue pas, j’ai toujours un rôle dans l’équipe, en tant que leader, pour m’assurer que les jeunes sont bons. Et dès que mon nom est appelé, je dois m’assurer d’être performant. »

Celui qui profite des minutes laissées par Kevon Looney, c’est Trayce Jackson-Davis, qui vient de réaliser un gros poster sur Victor Wembanyama, et le pivot est le premier à souligner ses performances.

« Je suis heureux pour lui, il joue bien. C’est un bon gars. Il écoute. Il a apporté une étincelle à ce groupe et ça arrive dans cette équipe. J’ai connu des formations où il y avait quatre pivots, ou trois, ou deux, voire aucun. Les gars avec moi ont toujours été bons. Je dois poursuivre dans cette voie et être bon avec lui. »

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GOS 5 4 57.1 50.0 0.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GOS 53 8 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.6 1.2 0.3 0.3 0.3 2.6 2017-18 GOS 66 14 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.9 4.1 2018-19 GOS 80 19 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.3 2019-20 GOS 20 13 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GOS 61 19 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GOS 82 21 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GOS 82 24 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.6 0.6 7.1 2023-24 GOS 74 16 59.7 0.0 67.5 1.9 3.7 5.7 1.8 2.1 0.4 0.7 0.4 4.5 Total 523 18 58.3 16.7 61.5 2.1 3.5 5.6 1.6 2.2 0.5 0.6 0.5 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.