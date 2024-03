Trayce Jackson-Davis avait prévenu qu’il voulait dunker sur Victor Wembanyama

Il a dû s’étirer pour contourner son gigantesque adversaire, l’écartant même un peu de son bras opposé, mais Trayce Jackson-Davis a signé le dunk de la nuit en grimpant sur les 2m23 de Victor Wembanyama. Le Français en a terminé sur les fesses, et « TJD » a fait lever tout le banc des Warriors après son exploit athlétique.

« Avant le match, j’avais dit à Kevon Looney que si j’en avais l’opportunité, j’essaierais de le faire. Mais au final, parfois on dunke sur des gars… Parfois, on se fait dunker dessus… C’est juste une action ».

Dunker sur « Wemby » est un défi pour beaucoup

Même discours chez Victor Wembanyama, qui répond à une question de notre confrère Benjamin Moubèche. « Se faire dunker dessus, ce n’est rien. Ça fait partie du jeu. Je dunke sur beaucoup de gens et beaucoup de gens me dunkent dessus aussi. Mais je pense que je contre plus souvent que je me fais dunker dessus, donc c’est positif. »

Le Français rappelle que « beaucoup de joueurs viennent me défier, surtout des vétérans mais aussi des rookies ». « C’est un challenge de plus, et parfois les rookies ont le sentiment qu’ils ont des choses à prouver face à des joueurs de leur âge ou un peu plus vieux. »

« TJD » apporte une autre dynamique

Un dunk qui ponctue une nouvelle jolie perf’ du rookie des Warriors, auteur de 13 points, 11 rebonds et 5 passes en sortie de banc dans la victoire face aux Spurs.

« Il a été incroyable des deux côtés du terrain. Sa présence près du cercle, sa présence dans la raquette… Ses 11 rebonds, ses 5 passes… Evidemment, son super dunk à la fin » énumère Steve Kerr. « Trayce nous apporte une dynamique différente à ce poste, et c’est vraiment plaisant de le voir progresser et se développer ».

Pour Brandon Podziemski, « ce dunk a tué la salle ». « Après ce dunk, le match était plié ! Je suis heureux de le voir briller et réussir » ajoute l’autre rookie surprise des Warriors.

Même satisfaction chez Chris Paul. « Trayce est un immense élément de notre équipe car nous avons tellement de shooteurs et de circulation de balle. Pour moi, sa capacité à jouer au-dessus du cercle débloque tout ! »