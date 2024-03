Malgré le retour de Victor Wembanyama, les Warriors prennent leur revanche sur les Spurs

Comme au Chase Center samedi, les Spurs poursuivent leur domination sur les Warriors pour démarrer le match. Cette fois, ce sont 16 points du duo Victor Wembanyama – Devin Vassell (17 points, 5/14), tous deux absents ce week-end, qui punissent la défense de Golden State. Il faut 8 points de Chris Paul et deux tirs primés de Brandin Podziemski (14 points, 8 rebonds) en sortie de banc pour limiter la casse (36-25).

Les Warriors lancent cependant un 14-4, capitalisant sur les ballons perdus de leur adversaires et sur leur rebonds offensifs, pour refaire leur retard (43-43). Malgré l’adresse de Klay Thompson (21 points), les Spurs gardent les devants grâce à Zach Collins et Julian Champagnie pour rentrer aux vestiaires à +2 (60-58).

Les Warriors se fâchent : 30 – 6 !

Dans le sillage de Wembanyama, les Spurs débutent la deuxième mi-temps sur un 8-0 (68-58), avant d’exploser en plein vol. Les Warriors haussent le ton en défense et attaquent collectivement la raquette de San Antonio pour répondre par un 30-6 pour passer de -10 à +16 (90-74) !

Keldon Johnson (16 points) et Victor Wembanyama remettent les Spurs à l’endroit mais avec Chris Paul (19 points, 9 rebonds, 8 passes) à la baguette et un Jonathan Kuminga (22 points) agressif, les Warriors gardent plus de dix points d’avance. « Wemby » pousse encore dans les dernières minutes mais c’est un poster monumental de Trayce Jackson-Davis (13 points, 11 rebonds, 5 passes) sur le Français qui met le match définitivement hors de portée des Texans. C’est la première victoire de Golden State sans Stephen Curry cette saison (1 victoire – 4 défaites).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama trop esseulé pour son retour. Après avoir raté les deux derniers matchs, le Français était de retour cette nuit. Il a dominé les « petits » Warriors dans la raquette en première mi-temps mais n’a rien pu faire pour stopper l’hémorragie en troisième quart-temps. Dos au mur en dernière période, « Wemby » a pris ses responsabilités et a essayé de ramener son équipe dans le match. Il a marqué 12 de ses 27 points en dernier quart-temps, mais à seulement 4 sur 12 aux tirs. Victor Wembanyama a également été postérisé par Trayce Jackson-Davis en fin de match, alors qu’il essayait de lui voler le ballon.

– Le 30-6 fatal de Golden State. Dominés dans la raquette en première mi-temps (32-20), notamment par le duo Wembanyama – Collins, les Warriors ont complètement inversé la tendance en deuxième mi-temps. Menés de 10 points en début de troisième quart-temps, ils ont sorti les barbelés pour forcer les Spurs à prendre des tirs à mi-distance et des tirs de loin. En collectionnant les stops défensifs, ils ont pu prendre de vitesse la défense texane, marquant 20 de leurs 32 points dans la raquette pour passer un 30-6 aux Spurs en 10 minutes. Leur domination près du panier s’est poursuivie en quatrième quart temps (12-4), pour un total de 32 points à 16 en deuxième mi-temps. C’est ce qui a fait tourner la rencontre en leur faveur.

– Les Warriors font payer les Spurs sur toutes leurs erreurs. Les Warriors ont perdu un ballon de moins que les Spurs (14 contre 15), et ont pris 3 rebonds offensifs de moins (10 contre 13). Ils ont cependant tiré profit de chacune de ses opportunités pour faire payer San Antonio. Ils ont marqué 28 points sur les ballons perdus des Texans (+21 dans ce domaine), et ont marqué deux points de plus sur secondes chances. Cet avantage a commencé dès le début de match, avec quatre 3-points de Golden State sur rebonds offensifs pour permettre aux Warriors de revenir au score. Ils ont utilisé la même tactique pour faire l’écart en troisième quart temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.