Les Warriors se prennent les pieds dans le tapis face aux Spurs !

Sans Stephen Curry blessé, l’attaque des Warriors a eu du mal pendant toute la première mi-temps, restant sous la barre des 36% de réussite et 30% à 3-points. Les Spurs n’ont eux pas le même problème. Ils profitent d’une défense individuelle et d’une défense de zone poreuses de la part de Golden State pour prendre les commandes du match. Jeremy Sochan (20 points, 5 rebonds) et le trio Keldon Johnson – Dominick Barlow (19 points, 8 rebonds) – Devonte’ Graham font ce qu’ils veulent et les Spurs rentrent aux vestiaires à +19, derrière un 10/16 à trois points 13 points d’avance (62-43).

L’écart atteint les +21 sur la première action du troisième quart temps avant que les Warriors ne se réveillent. Grâce à deux tirs primés de Brandin Podziemski et de Klay Thompson (27 points), ils passent un 16-4 aux Spurs pour revenir à -9 (68-59). Les hommes de Gregg Popovich laissent passer l’orage et répondent par un nouveau festival de tirs à 3-points de Malaki Branham (20 points, 3/6 à 3-points), Julian Champagnie (17 points, 5/8 à 3-points, 7 rebonds, 5 passes) et Keldon Johnson (22 points, 5/9 à 3-points) pour reprendre le large (96-79).

Les Warriors et Jonathan Kuminga (26 points) tentent un baroud d’honneur mais il n’y a rien à faire. Les Spurs répondent à chaque mini-run et filent vers une victoire entièrement méritée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Chris Paul et Trayce Jackson-Davis titulaires. Sans Stephen Curry, Steve Kerr a logiquement débuté la rencontre avec Chris Paul. Il a également inséré le rookie Trayce Jackson-Davis dans le cinq de départ, en lieu et place d’Andrew Wiggins. Cette décision témoigne d’une volonté d’aligner les minutes du pivot avec le meneur vétéran. Les deux joueurs s’entendent bien sur pick & roll, et Trayce Jackson-Davis offre une cible sur le « roll » pour CP3. Le meneur de jeu est à son meilleur niveau avec ce type d’intérieur. Cette nuit, le duo n’a malheureusement pas brillé et Steve Kerr a débuté la deuxième mi-temps avec Draymond Green en poste 5.

– Le festival longue distance de San Antonio. Sans leurs deux meilleurs joueurs, les Spurs ont joué un basket simple et altruiste (33 passes décisives) que les Warriors n’ont jamais pu ralentir. Les arrières texans ont systématiquement battu leurs adversaires directs en un-contre-un. Les rotations de Golden State derrière l’action ont manqué d’intensité et de rigueur, laissant un ou plusieurs Spurs complètement ouverts, et ces derniers en ont profité. À 3-points, ils ont shooté à 4/7 (57%) en premier quart-temps, 6/9 (66%), en deuxième quart-temps et 6/10 (60%) en troisième quart-temps pour terminer le match à 52%. C’est la première fois de la saison qu’ils terminent à plus de 50% de réussite de loin !

– Un pas en avant, deux en arrière pour les Warriors. Après la démonstration de ses hommes face à Milwaukee, Steve Kerr était optimiste pour le sprint final de la saison régulière. Avec les réceptions de Chicago et de San Antonio, les Warriors devaient pouvoir enchainer pour continuer leur remontée au classement et ils se sont magistralement pris les pieds dans le tapis. Ils ont perdu le match et Stephen Curry contre les Bulls et ont été à côté de leurs pompes des deux côtés du terrain contre les Spurs. Ils n’ont jamais réussi à mettre en danger la défense des Spurs et ont enchainé leurs erreurs en défense. Au lieu de fondre sur les quatre équipes devant eux au classement, ils se sont embourbés. Ils devront répondre lundi face aux mêmes Spurs, à San Antonio, avant deux matchs qui comptent double à Dallas et à Los Angeles, contre les Lakers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.