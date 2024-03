Plus de peur que de mal pour Stephen Curry

Bonne nouvelle pour les Warriors qui ont tous croisé les doigts lorsque Stephen Curry s’est tordu la cheville droite dans le quatrième quart-temps de la rencontre perdue face aux Bulls. Les résultats de l’IRM passée ce vendredi n’ont finalement révélé aucun « dommage structurel ».

C’est un grand ouf de soulagement pour Golden State qui va pouvoir poursuivre sa fin de saison régulière en regardant vers l’avant, puisque l’absence de la superstar des Warriors est pour l’instant estimée à quelques matchs. ESPN a ajouté, d’après ses sources, qu’il faudrait tout de même attendre quelques jours afin de se faire une idée plus claire de la façon et la rapidité à laquelle la cheville de Stephen Curry va guérir. Quoi qu’il en soit, la franchise a prévu de communiquer sur le sujet ce samedi, et au maximum, Curry devrait manquer 10 jours.

Les hommes de Steve Kerr n’ont pas encore gagné cette saison sans Stephen Curry, qui n’a pour l’instant manqué que trois matchs avant la réception de San Antonio ce samedi. En son absence, c’est a priori Chris Paul qui devrait prendre le relais à la mène, et c’est une doublure de luxe pour les champions NBA 2022.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 59 33 44.9 40.7 92.0 0.5 3.9 4.4 4.9 1.7 0.8 3.0 0.4 27.0 Total 941 34 47.3 42.6 90.9 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.6 3.1 0.2 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.