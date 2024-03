La blessure de Stephen Curry inquiète les Warriors

Il y a encore 24 heures, les Warriors étaient tout sourire après avoir explosé les Bucks, et Steve Kerr se vantait de pouvoir enfin compter sur un effectif au complet. Mais ce vendredi matin, c’est la soupe à la grimace.

D’abord parce que l’équipe s’est inclinée à domicile face aux Bulls, mais aussi et surtout parce que Stephen Curry a quitté le terrain dans le quatrième quart-temps après s’être donné une vilaine entorse à la cheville droite sur une action au milieu d’Alex Caruso et Coby White.

Draymond Green parle d’IRM

Le meneur All-Star avait déjà quitté le vestiaire lorsque les journalistes sont arrivés, et Steve Kerr n’a pas été très loquace. « Je n’ai pas encore d’informations. Quand je l’ai vu, Stephen avait son pied droit dans un seau de glace. Je vais avoir besoin d’en discuter avec le staff ».

Du côté de ses coéquipiers, on est plutôt pessimistes. « Je sais qu’il va nous manquer s’il a besoin de rester à l’écart » a réagi Klay Thompson. « On s’est déjà retrouvé dans cette situation, et on va y répondre collectivement. Je sais qu’il sera prêt lorsqu’il reviendra, quel que soit le moment. On lui souhaite juste de récupérer rapidement. »

Pour Draymond Green, son coéquipier « avait le moral ». « C’est nul… mais tout le monde doit composer avec les blessures. Le but, c’est de faire au mieux pour les gérer. Il va sans doute passer une IRM » précise l’intérieur.

L’atout Chris Paul

Et puis, les Warriors ont déjà géré une absence de Stephen Curry en fin de saison. C’était en 2022, et il était revenu pour les playoffs comme 6e homme. On connaît la suite… Et puis, cette année, les Warriors ont Chris Paul pour prendre le relais du « Splash Brother ».

« On sait qu’il en est plus que capable ! C’est Chris Paul » poursuit Draymond Green. « C’est incroyable d’avoir Chris, même s’il n’y a qu’un Stephen Curry en NBA. Mais on sait qu’on a un gars capable de nous faire gagner, match après match, et ça nous donne confiance. On sait qu’on est encore capable de gagner des matches. »