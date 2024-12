Autour de Rudy Gobert, la défense des Wolves éteint les Warriors !

Dans le sillage de leurs belles performances de la veille, Andrew Wiggins et Jonathan Kuminga débutent la rencontre sur les chapeaux de roues mais les Wolves, vainqueurs de leur trois derniers matchs, ne les lâchent pas d’une semelle (15-15).

Naz Reid et Donte DiVincenzo se montrent dès leur entrée sur le terrain, mais Draymond Green (10 points, 9 rebonds, 5 passes), remplaçant cette nuit, les imite avec 8 points en sortie de banc. Le revenant Stephen Curry (23 points, 6/17 aux tirs) et Rudy Gobert échangent deux 2+1 et les deux équipes restent dos à dos (31-31).

La défense de Minnesota prend alors le dessus. Les joueurs de Chris Finch provoquent cinq ballons perdus des Warriors et les limitent à 1/8 aux tirs lors des six premières minutes du deuxième quart-temps alors que Julius Randle (16 points, 9 rebonds) et Naz Reid leur donnent treize points d’avance (48-35).

Les problèmes de Golden State empirent avant la mi-temps. Anthony Edwards enfonce le clou avec deux 3-points alors que Draymond Green écope d’une faute technique entre temps (54-35). Le Warrior se rachète toutefois, et son intensité relance son équipe qui termine la mi-temps sur un 11-2 pour limiter la casse (56-46).

Retour poussif de Stephen Curry

Les Dubs enchainent dès le retour des vestiaires avec le premier 3-points de Stephen Curry suivi de trois lancers-francs (60-57). Malheureusement pour les locaux, ils enchainent trois passes dans les tribunes et les Wolves s’engouffrent dans la brèche. Anthony Edwards et Mike Conley font mouche de loin et l’écart atteint de nouveau les douze unités (75-63). Curry profite toutefois d’un écran illégal de Conley pour venir crucifier Minnesota d’un 3-points au buzzer du troisième quart-temps et terminer un 9-2 qui garde Golden State en embuscade (78-72).

Sur sa lancée, il en rajoute une couche pour faire frémir le Chase Center et ramener les siens à -3 (80-77). Mais Anthony Edwards lui répond toutefois aussitôt. Il trouve Mike Conley dans le corner à 3-points, avant de convertir un 3+1 pour tuer le momentum des Warriors.

Abandonnés par leur adresse extérieure et incapables de trouver la solution face à la paire Rudy Gobert – Naz Reid, les hommes de Steve Kerr encaissent un 21-4 mené par un Edwards tout en contrôle (101-81). C’est le quatrième match de suite où les Wolves maintiennent leurs adversaires sous la barre des 92 points !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’effet Rudy Gobert. Le pivot français a terminé la rencontre en double-double (17 points, 12 rebonds) mais son impact sur le match est allé bien au-delà de ces chiffres. Pour comprendre son effet sur l’attaque des Warriors, il faut se pencher sur le pourcentage de réussite de Golden State dans la raquette lors que Steve Kerr a hissé le drapeau blanc avec trois minutes à jouer : 11/31, 35%. Pour vous donner une idée, la moyenne de la ligue près du cercle est de 65%, et celle juste en dessous de la ligne des lancers-francs est de 43% ! Rudy Gobert a donc joué le rôle d’épouvantail à merveille. Il faut également souligner l’abattage de son compère Naz Reid, lui aussi excellent cette nuit.

– Anthony Edwards gagne son duel avec Stephen Curry. Coéquipiers cet été avec Team USA, Edwards et Curry ont entamé le dernier quart-temps avec respectivement 19 et 18 points. Un 3-points de Curry laissait présager un final de folie du double MVP mais Anthony Edwards a immédiatement inversé la tendance. Il a terminé le quart-temps avec 11 points et 4 passes décisives, dont plusieurs actions d’éclat tout en contrôle pour mener le 21-4 qui a tué le match et offert une quatrième victoire de suite à son équipe.

– Andrew Wiggins et Moses Moody sortent sur blessure. Après avoir joué six minutes en première mi-temps, Moses Moody, gêné au genou droit, n’a pas tenu sa place au retour des vestiaires. Andrew Wiggins, incertain lors des deux derniers matchs avec une cheville douloureuse, a rejoint son coéquipier à l’infirmerie après moins de deux minutes en troisième quart-temps. Le prochain match de Golden State est dans la nuit de dimanche à lundi, de nouveau contre les Wolves.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.