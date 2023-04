Draymond Green, sixième homme pour le bien des Warriors

Comme Stephen Curry la saison passée face aux Nuggets ou Andrew Wiggins au début de la série face aux Kings, Draymond Green a découvert cette nuit le rôle de 6e homme. De retour de son match de suspension, l’intérieur All-Star n’était pas dans le cinq de départ, et c’était à sa demande.

« Draymond veut juste gagner » explique Steve Kerr à propos de cette décision. Il faut rappeler que Green n’avait plus débuté un match de playoffs sur le banc depuis 2014, et il restait sur 132 rencontres de suite comme titulaire. « Il faut faire ce qu’il y a de mieux pour l’équipe, et j’ai pu l’observer, littéralement, à des kilomètres de là » se justifie Green, qui avait regardé la 3e manche depuis chez lui. « On a gagné, et je suis un fervent partisan de l’idée que lorsque quelque chose fonctionne, il ne faut pas la réparer. Je ne veux jamais atteindre le stade de ma carrière où je me sens en droit d’exiger quelque chose. Je voulais faire ce que je pensais être le mieux pour l’équipe ».

Une tradition aux Warriors

Pour Steve Kerr, cette idée était déjà dans l’air du temps en raison de la manière de défendre des Kings. Pour espacer le jeu au maximum et libérer l’accès au cercle, il avait déjà envisagé d’utiliser Green en sortie de banc. « Cela ne m’a pas surpris car il a vu les mêmes choses que moi » confirme le coach de Golden State. « Le fait qu’il vienne m’en parler et le suggère m’a beaucoup facilité les choses. »

Comme le rappelle le San Francisco Chronicle, ce n’est pas la première fois qu’un joueur majeur accepte de devenir 6e homme aux Warriors. Depuis 10 ans, David Lee, Andrew Bogut ou encore Andre Iguodala avaient accepté de lâcher leur place de titulaire pour le bien de l’équipe. « Nous parlons beaucoup ici de faire tout ce qu’il faut pour gagner, et chacun est souple sur son rôle », rappelle Curry à propos de la mentalité du groupe. « Il s’agit simplement d’être prêt, quelle que soit la situation, et c’est la polyvalence de notre équipe. »

Une faute technique de plus

Dimanche, Kerr a utilisé Green pour défendre sur Fox en seconde mi-temps, et c’est comme ça que le dernier tir a été pris par Harrison Barnes. Même si Green a beaucoup gâché en attaque (3 sur 14 aux tirs !), son activité pèse sur le match avec ses 10 rebonds, dont 4 offensifs, et ses 7 passes. « Il a été monstrueux en défense, en étant le perturbateur qu’il est habituellement » poursuit Curry. « Et c’est exactement comme cela que nous devons jouer. Tout le monde est prêt à profiter de ses minutes et à faire ce qu’on lui demande de faire, quand on le lui demande. C’est la seule façon de sortir gagnant de cette série et de faire quelque chose de spécial cette année en playoffs. »

Titulaire ou pas, Green s’est aussi fait remarquer par une énième prise de bec avec un adversaire. Cette fois, c’était avec De’Aaron Fox, moins d’une minute après son entrée en jeu. A l’arrivée, une faute technique de plus à son casier… « Je suis toujours là, et personne ne me fera bouger de ma place » lance-t-il. « Je reste le même, et si ça ne vous plait pas, je suis désolé. »