Stephen Curry reste 6e homme, et ça change tout !

« Steph est peut-être la superstar la plus humble de l’histoire« . Le compliment est signé de son « frère de Splash », Klay Thompson. Il est très bien placé pour évoquer l’humilité et la modestie de son coéquipier, et elle est tout désignée quand on évoque ce rôle de 6e homme endossé par Stephen Curry.

Au début des playoffs, Steve Kerr l’a placé sur le banc pour qu’il reprenne en douceur après un mois sans jouer. Mais ça fait désormais trois matches que Stephen Curry sort du banc au milieu du 3e quart-temps, et ça fait trois victoires. Les « Super Splash Brothers » ont encore atteint les 80 points, et cette formule est redoutable puisqu’elle met une pression permanente sur la défense. Jordan Poole est désormais la première lame, et Stephen Curry débarque pour maintenir la pression, voire l’augmenter.

La meilleure option… pour l’instant

« Jordan est incroyable, mais Steph provoque une telle crainte sur les adversaires depuis des années et des années » témoigne Draymond Green. « Il y a cette gravité que Steph crée, cette attention qu’il fait peser sur la défense… Ce sera toujours différent. Cela fait 13 ans qu’il est là, Jordan n’est là que depuis trois ans. »

Avant la rencontre, Steve Kerr avait prévenu que le temps de jeu de Stephen Curry allait augmenter petit à petit, mais son retour dans le cinq de départ reste flou. Pour l’intéressé, ce nouveau rôle ne le dérange pas forcément et ses performances le prouvent. Quand il entre en jeu, c’est le Curry qu’on connaît.

« J’espère avoir prouvé cela n’a pas vraiment d’importance » explique-t-il. « Il s’agit évidemment de savoir qui va finir les matches, mais aussi d’être prêt quand on fait appel à vous. Jordan est incroyable depuis un mois et demi. Klay Thompson a trouvé son rythme, Andrew Wiggins n’est jamais sorti du banc de sa vie… Il est évident que vous avez besoin de Draymond [Green] sur le terrain et [Kevon Looney] nous apporte beaucoup par sa présence à l’intérieur, surtout dans certains matches. »

Voilà pourquoi, la seule solution est, pour l’instant, de continuer avec Stephen Curry comme 6e homme. Même si on imagine que ça ne va pas durer longtemps…

« C’est une décision difficile à prendre pour l’entraîneur » concède le meneur All-Star. « Mais au final, c’est à nous tous de faire les ajustements nécessaires pour être préparés et pour gagner. Peu importe qui commence, Jordan va jouer 35 minutes. Idem Klay. Wiggs sera sur le terrain pour 30 minutes et plus. Draymond fera ce qu’il doit faire et moi aussi… Tout le monde doit être prêt à l’avoir en tête. »

Titulaire ou remplaçant, l’échauffement n’est pas le même

Mais il y a un petit bémol tout de même : on ne prépare pas une rencontre de la même manière qu’on soit titulaire ou remplaçant. Pour Stephen Curry, c’est la seule différence, et il souhaite donc savoir, avant le match, quel sera son rôle.

« Je dois modifier ma routine et tout ce que je fais avant un match pour être prêt physiquement » poursuit-il. « Je dois un peu retarder les choses. D’habitude, vous avez une certaine routine pour vous assurer d’être prêt à l’entre-deux. Je l’ai fait pour le premier match, puis je me suis assis sur le banc. J’étais là, les jambes tremblantes, je ne pouvais pas me contrôler. »

Stephen Curry a donc adapté son échauffement, et Draymond Green confirme qu’il a visé juste. « Il ne lui faut pas longtemps pour trouver du rythme… On l’a vu maintes et maintes fois. Il a juste besoin de voir quelques tirs rentrer… Certains joueurs sont comme ça, et ça ne leur prend pas longtemps. Je pense qu’il fait un excellent travail pour trouver du rythme avec ses séances d’entraînement. Il est juste différent… »

« Différent » mais pour Steve Kerr, il reste le même : « Steph reste totalement calme en toutes circonstances. Il veut la balle et prendre les tirs importants. Draymond va jouer pour lui, et c’est comme ça : on a deux joueurs qui adorent la pression. »