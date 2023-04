Andrew Wiggins de retour comme 6e homme

Après avoir passé deux mois sans jouer, Andrew Wiggins va enfin retrouver les parquets ! Absent pour raisons personnelles du 13 février au 4 avril, l’ailier des Warriors avait décidé, en accord avec le staff médical, de zapper les derniers matchs de saison régulière afin de se préparer au mieux pour le début des playoffs.

Sa montée en puissance a été jugée satisfaisante puisqu’il a été déclaré apte pour le Game 1 du premier tour qui aura lieu à Sacramento ce samedi. L’ancien joueur des Wolves devrait pouvoir jouer 20 à 25 minutes en sortie de banc.

« On a regardé Andrew cette semaine sur du scrimmage. Un peu comme Andre Iguodala, il fait partie de ses joueurs dont on a l’impression qu’ils ne sont jamais hors de forme. Il n’a jamais l’air fatigué. Il a vraiment de grosses capacités athlétiques, avec sa taille et son envergure. Il peut avoir de l’impact de nombreuses façons. Il a l’air vraiment en forme. Il a progressé dans la condition physique au fil de la semaine », a déclaré Steve Kerr.

Un effectif quasi au complet

Dernier qualifié direct pour les playoffs à l’Ouest, les Warriors profitent d’une petite semaine d’entraînements, de préparation et de repos pour attaquer au mieux la défense de leur titre. Leur coach est plus que satisfait de pouvoir profiter à nouveau de l’un de ses éléments majeurs, une pièce essentielle de son système.

« Le fait d’avoir Andrew Wiggins et Gary Payton II, ça change la dynamique de l’équipe, athlétiquement et parce qu’ils s’ajoutent bien au puzzle. C’est super d’avoir au moins cette opportunité, d’en être là et d’avoir notre chance. C’est tout ce qu’on voulait » conclut ainsi le coach.

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.1 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.3 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 37 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 35 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 * All Teams 54 34 44.7 33.2 70.9 1.2 3.9 5.1 3.7 2.4 0.8 2.4 1.0 21.8 2019-20 * MIN 42 35 44.4 33.1 72.0 1.1 4.1 5.2 3.7 2.4 0.7 2.6 0.9 22.4 2019-20 * GOS 12 34 45.7 33.9 67.2 1.5 3.1 4.6 3.6 2.2 1.3 2.1 1.4 19.4 2020-21 GOS 71 33 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 GOS 73 32 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GOS 37 32 47.3 39.6 61.1 1.7 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 Total 635 35 44.9 35.4 72.0 1.3 3.2 4.5 2.3 2.2 1.0 2.0 0.7 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.