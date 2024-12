L’agent de Jimmy Butler s’en prend publiquement à Shams Charania !

« Qui sait ? ». Voilà comment Jimmy Butler a répondu aux questions de la presse par rapport à sa situation contractuelle : sera-t-il transféré sous peu, prolongera-t-il avec le Heat cet été, quittera-t-il la franchise lors de la prochaine « free agency » ou acceptera-t-il sa « player option » de 52.4 millions pour rester en Floride ?

Le flou demeure ainsi concernant l’avenir de l’ailier All-Star, qui s’amuserait presque de savoir que son nom est au cœur de toutes les rumeurs depuis cette semaine. En effet, il se murmure que les dirigeants de Miami sont enclins à s’en séparer en cas d’offre intéressante et le joueur aurait déjà ciblé les Mavericks, les Rockets et les Warriors comme points de chute potentiels. Dans la nuit, ESPN a même ajouté les Suns à cette liste…

Shams Charania démoli par Bernie Lee

« En fait, ça me plaît » a-t-il en tout cas admis, en référence à ces rumeurs, donc. « C’est bien que l’on parle de moi. Mais je ne pense pas que ça me fasse une mauvaise publicité, en l’état. »

Du côté de son agent, on se fâche ! « Écoute. Je n’ai rien dit hier parce que j’étais occupé, mais si tu n’arrêtes pas d’utiliser mon nom sur tes conneries totalement inventées, parce que tu sais que tu ne mérites généralement pas que je prenne le temps de m’y intéresser… » écrit d’abord Bernie Lee sur les réseaux sociaux. « Je ne sais pas ce que je vais faire parce que je suis un père d’un âge avancé, mais sache que ce serait le signe d’un sérieux mécontentement. Tout cela est fabriqué… Je n’ai jamais fait ça, et honnêtement cela ne m’aiderait pas, ni ma position, de faire quoi que ce soit qui a été rapporté par ce ‘journaliste’ ».

Pour l’agent de Jimmy Butler, Shams Charania ferait mieux de faire amende honorable, et d’expliquer qu’il a « laissé ChatGPT écrire ces rumeurs et qu’il s’est pris pour Pete Vecsey (ndlr : ancien insider new-yorkais) ».

Pas d’intérêt à démentir pour l’intéressé

Non prolongé par le Heat durant l’été, tant à cause de son âge (35 ans) que de ses nombreux pépins physiques (122 matchs ratés en plus de cinq ans en Floride…), Jimmy Butler a assure que tout va bien pour lui.

« Mes enfants comptent, mon bonheur compte, mon bien-être compte et ma famille compte » a-t-il rappelé. « Actuellement, il est surtout question de compétition et compétitivité, de rester en bonne santé et de jouer correctement. Je pense que c’est ce que j’ai fait jusqu’à présent, donc on verra ce que l’on obtient. »

Désireux de se battre pour le titre à ce stade de sa carrière, Jimmy Butler ne voit néanmoins pas l’intérêt d’affirmer qu’il souhaite le faire à Miami : « Je suis quasiment sûr que vous aurez une information qui dira l’inverse… Donc ça ne sert à rien que je réponde à ça. »

Avec près de 19 points, 5 rebonds, 5 passes et 1 interception de moyenne (à 56% au tir, 36% à 3-points et 79% aux lancers-francs), « Jimmy Buckets » reste important pour le Heat et il ne détourne surtout pas son regard de la réussite de cette équipe (5e à l’Est avec 12 victoires et 10 défaites).

« Nous allons continuer de gagner et je suis fier de mes gars » a-t-il ainsi conclu. « Tout le monde bosse dur ici et nous savons de quoi nous sommes capables. »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 MIA 17 32 55.7 36.0 78.7 2.4 2.9 5.4 4.8 1.2 1.2 1.4 0.4 19.0 Total 831 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.