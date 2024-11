Face à Rudy Gobert, Donovan Clingan a sorti la boîte à contres !

C’était sa soirée. Dans la victoire face aux Wolves mercredi, Donovan Clingan a crevé l’écran. Certes, il n’était le pas le seul Blazer à s’être mis en avant, avec le record en carrière de Shaedon Sharpe. Mais le rookie a signé un match de grande qualité pour sa deuxième titularisation en carrière.

Alors que le public du Moda Center se voyait offrir un verre à l’effigie de son jeune pivot, celui-ci a écœuré Minnesota et peut-être signé pour de bon son acte de naissance en NBA.

Ce n’est peut-être pas un hasard si ces Blazers n’ont pas grand-chose à voir avec ceux léthargiques qui avaient subi un cinglant 89-134 à Memphis dimanche. Deandre Ayton est depuis à l’infirmerie avec une entorse à l’index et a manqué ce back-to-back contre les Wolves. Pour deux victoires de Portland, en laissant les finalistes de l’Ouest la saison passée à 108 puis 98 points marqués.

« C’était très plaisant » s’est réjoui Donovan Clingan. « J’ai le sentiment qu’on a vraiment changé les choses sur ces derniers matchs et il n’y a rien de mieux que d’avoir tout le monde sur le parquet à prendre du plaisir. »

Huit contres dès son 13e match en carrière

L’apport du septième choix de la dernière Draft a été déterminant, en particulier dans le quatrième quart-temps. Omniprésent en défense avec ses 2m18 et son instinct au-dessus de la moyenne de ce côté du parquet, Donovan Clingan a terminé le match avec huit contres ! « J’aime défendre » a-t-il très simplement expliqué. « Cela amène de l’énergie à l’équipe, c’est comme ça que vous gagnez des matchs. Réussir des gros contres, entraîner la foule : ça a été un gros tournant et une source de motivation pour l’équipe. »

Pénalisé en début de match, l’ancien de Connecticut s’est parfaitement repris avant de survoler le dernier quart-temps contre un de ses modèles, Rudy Gobert. « J’ai pris deux fautes rapidement. J’ai essayé d’être un peu prudent dans le deuxième et troisième quart-temps. Mais quand le quatrième a débuté, je devais être le plus agressif possible. Je devais rester le plus technique, et le plus vertical possible. Et je crois que j’ai réussi deux ou trois contres. » Ou plutôt cinq en réalité, à son grand étonnement.

Et Donovan Clingan ne s’est pas arrêté là. Proche du triple-double, il a rejoint une compagnie d’élite parmi les rookies ayant déjà signé 17 points, 12 rebonds et 8 contres lors de leur première saison : que des All-Stars avec Ralph Sampson, Ralph Sampson, Hakeem Olajuwon, David Robinson, Shaquille O’Neal, Alonzo Mourning et Tim Duncan, et un autre débutant qui a fait sensation, dernièrement, un certain Victor Wembanyama.

« Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent avoir un impact en défense comme Donovan le peut » a estimé son entraîneur Chauncey Billups, qui a également souligné sa dissuasion au-delà la feuille de statistiques. « Les joueurs comme Wemby, les excellents contreurs, ils ont quelques soirées comme ça à six, sept, huit contres. Mais ce qui est aussi étonnant, c’est à quel point il est jeune, peu expérimenté. Il n’était même pas habitué à jouer aussi longtemps en NCAA, je ne sais pas combien de matchs il a joué 31 ou 32 minutes avec UConn (quatre matchs à 30 minutes ou plus, ndlr). Jouer autant et rester concentré tout au long du match, c’est ce qui est le plus impressionnant. »

Ayton, Clingan, Williams… L’embouteillage au poste 5 se densifie

Chauncey Billups peut se réjouir autant qu’il pourrait avoir à se gratter la tête. La densité de la rotation de Portland au poste 5 était une des grandes interrogations de la saison des Blazers, elle pourrait devenir un casse-tête. Deandre Ayton est jusque-là titulaire et fait ses chiffres sans toujours parvenir à peser pleinement sur un match.

Derrière lui, Donovan Clingan toque de plus en plus fort à la porte. Et l’ancien Celtic Robert Williams III est revenu de blessure le 8 novembre dernier en se montrant également performant, lui qui avait été un des héros de la première victoire contre Minnesota mardi (19 points, 9 rebonds, 3 passes, 3 contres, 3 interceptions) avant de manquer le deuxième acte du back-to-back. Sans même parler d’une des bonnes surprises de la saison passée, Duop Reath, qui ronge son frein en bout de banc.

Si le nom de Robert Williams revient fréquemment ces derniers mois pour un échange (le journaliste d’ESPN Dave McMenamin évoquait la piste des Lakers mercredi dans le podcast The Hoop Collective), Donovan Clingan semble lui incarner l’avenir des Blazers au poste 5. Reste à trouver comment lui en donner les moyens à court terme.