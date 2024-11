Victor Wembanyama : « Je veux que mes prochaines performances surpassent celle-ci »

On le sait : avec Victor Wembanyama, les marches sont grimpées quatre à quatre. Alors, pour améliorer sa meilleure marque en carrière au scoring, l’intérieur des Spurs est passé directement de 40 points contre New York en fin de saison dernière à 50 la nuit dernière contre les Wizards.

Une performance monstrueuse, à seulement 20 ans, et qui en plus a largement contribué à la victoire de San Antonio (139-130). « Wemby » semble pourtant loin de s’en contenter.

Il faut dire qu’avec 50 points inscrits lors de ses 26 premières minutes passées sur le parquet, Victor Wembanyama peut se dire qu’il a encore de la marge pour faire mieux et plus impressionnant encore.

« C’est une étape importante, c’est comme entrer dans un club privé » s’est-il félicité, avant de tout de suite se projeter. « Je ne sais pas combien de joueurs en font partie (168 désormais, ndlr) mais cela me rend fier. La première chose à laquelle je pense, c’est que je veux que mes prochaines performances surpassent celle-ci. Je veux faire en sorte qu’à l’avenir, ce soit juste un match de plus. »

Quatrième joueur le plus jeune de l’histoire à 50 points

Toujours les pieds sur terre mais le regard loin vers l’horizon, Victor Wembanyama confirme son regain de forme XXL ces derniers jours. Après un début de saison poussif en attaque, le Français vient d’enchaîner plusieurs prestations de choix, de celles à se placer dans des listes restreintes dans les annales de la NBA. Il devient ainsi, à 20 ans et 314 jours, le quatrième joueur le plus jeune de l’histoire à passer la barre des 50 points derrière Brandon Jennings, LeBron James et Devin Booker.

« Wemby » est du genre pressé, en plus d’être déterminé à effacer sa maladresse des premières rencontres. Comme face à Sacramento lundi, le rookie de l’année 2024 n’a pas tardé à faire feu de loin, avec un premier primé dès sa première tentative après 42 secondes de jeu. Puis un deuxième 20 secondes plus tard seulement, au coeur d’un départ canon des Spurs, en tête 13-3 après seulement deux minutes de jeu.

« On essaie de corriger nos erreurs, et notamment en ce qui me concerne, me mettre en route plus tôt et plus vite dans le match, parce qu’on ne sait jamais » a-t-il analysé après la rencontre. « C’est toujours mieux de ne pas nous faire peur en fin de match. »

Motivé face à Bilal Coulibaly et Alex Sarr

Victor Wembanyama termine avec un nouveau record en carrière grâce à son 8/16 à 3-points (à une réussite seulement du record historique des Spurs détenu par Chuck Person), après en avoir passé six lors de ses deux dernières sorties. Réussir six paniers de loin lors de trois matchs consécutifs, seule l’élite des snipers de la ligue y était parvenue lors de ses trois dernières saisons : Steph Curry, Klay Thompson et Trae Young.

« Il ne le fera pas chaque soir, mais quand il a cet état d’esprit, c’est difficile à gérer pour les adversaires » s’est enthousiasmé Julian Champagnie. « Il n’a jamais baissé la tête. Je crois qu’il y avait des périodes où il pouvait manquer cinq tirs de suite, et il restait sur le prochain shoot, le prochain shoot, le prochain shoot. C’est ce que l’on veut voir de lui. S’il marque 50 points chaque soir, qu’il fonce. Mets 50 points. Nous sommes super fiers de lui. »

« Si vous regardez de près, il a pris de bons tirs, dans le bon rythme » a ajouté l’entraîneur par intérim Mitch Johnson. « Et sa réussite de loin attire les défenseurs sur lui d’une façon unique. »

Elle n’a pourtant pas suffi à mettre complètement San Antonio à l’abri en fin de match, alors que Mitch Johnson pensait pouvoir faire souffler ses cadres, Victor Wembanyama compris, à peu plus de sept minutes de la fin et une vingtaine de points d’avance. Sans conséquence finalement face aux Wizards de Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr, qui n’ont rien pu faire pour limiter le show « Wemby ».

Si Julian Champagnie s’est demandé face aux médias ce qui avait particulièrement motivé son coéquipier pour ce match, il tient sa réponse. « Quand je vois Bilal et Alex, je suis en compétition avec eux car je joue avec eux depuis petit mais d’abord, j’ai une responsabilité envers mon équipe » a assuré Victor Wembanyama.

Une responsabilité pleinement assumée, pour un retour à un bilan équilibré de six victoires et six défaites. « Je vais célébrer cette performance bien sûr, j’adore célébrer les petites victoires comme les grosses mais demain, je serai de nouveau concentré » avance Victor Wembanyama, déjà prêt pour le prochain carton.