Avec un Victor Wembanyama en mode record (50 points !), les Spurs dominent les Wizards

La « French Heritage Night » a plutôt bien réussi aux Spurs. Car face à ses compatriotes français Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly, Victor Wembanyama a tout simplement livré l’un de ses matchs en carrière, en terminant avec sa meilleure marque au « scoring » : 50 points à 18/29 aux tirs (dont 8/16 de loin !) en 32 minutes, en plus de ses 6 rebonds et 3 contres. Des chants « MVP, MVP » sont tombés des travées du Frost Bank Center dès le milieu du 3e quart-temps. Car ce mercredi 13 novembre, c’était Victor Wembanyama contre le reste du monde…

Dans la lignée de sa dernière sortie contre les Kings, lundi, Victor Wembanyama a commencé fort en faisant danser Jonas Valanciunas et en donnant des sueurs froides à son compatriote Alexandre Sarr. Sous les yeux du GM des Bleus et ancien joueur des Spurs, Boris Diaw, le rookie de l’année en titre – déjà auteur de 24 points en seulement 14 minutes en première période (!) – a continué son chantier au retour des vestiaires. Avant de faire tomber son record de 40 points, établi face aux Knicks en mars dernier, sur un énième tir longue distance sur la truffe de son adversaire lituanien, en fin de 3e quart-temps.

Jordan Poole s’est démené

Bien aidés par Stephon Castle (10 points, 5 passes) et Chris Paul (9 points, 11 passes) dans la mise en place du jeu offensif, « Wemby » et les éperons ont toutefois tardé à se mettre à l’abri.

« On a manqué de vigilance sur les détails et on n’a pas toujours été constants », déplore le coach intérimaire Mitch Johnson, alors que les Spurs ont confirmé que Gregg Popovich avait fait un « petit AVC ». « Mais on a réussi à faire la différence grâce à notre défense de fin de la première mi-temps et du 3e quart-temps. »

Pendant une majeure partie de la rencontre, Washington est en effet resté au contact de San Antonio grâce à une bonne adresse longue distance (18/44 aux tirs). Jordan Poole a assuré le spectacle avec ses 42 points à 15/22, relayant Bilal Coulibaly au second plan de l’attaque des Wizards, avec seulement 6 points en 37 minutes.

Sous les clameurs d’une centaine de personnes de l’école internationale de la ville et de l’université du Texas à San Antonio (UTSA), les Texans équilibrent donc leur bilan comptable avec une 6e victoire en 12 rencontres, avant de recevoir les Lakers, vendredi, pour leur premier match de « NBA Cup ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Victor Wembanyama continue d’écrire l’histoire des Spurs. Avec ses 50 points en 32 minutes, l’ancien joueur de Nanterre est devenu le 8e joueur des Spurs à scorer 50 points ou plus en un match. S’il n’a pas battu les 71 points de David Robinson, il s’est rapproché de la meilleure marque tricolore en NBA, détenue par Tony Parker avec ses 55 unités, le 5 novembre 2008 (victoire 129-125 des Spurs contre les Wolves). « C’est une sorte de club privé… Je ne sais pas combien de joueurs y sont, mais c’est clairement quelque chose dont je suis fier » a réagi Wemby à propos de son premier match à 50 points et plus.

– Alexandre Sarr a de nouveau souffert. Dominé par Alperen Şengün chez les Rockets, lundi, l’intérieur bordelais a encore souffert face à Victor Wembanyama. Il termine avec 12 points à 6/14 aux tirs et 2 rebonds en 25 minutes. « Wemby est grand, il tire, il mélange bien les pick-and-roll et pick-and-pop mais c’est un travail d’équipe pour le défendre », a souligné le petit frère d’Olivier Sarr dans le vestiaire de DC.