Auteur de son meilleur match de la saison, Victor Wembanyama a bien corrigé le tir

Les Spurs avaient expliqué vouloir davantage s’appuyer sur le tir à 3-points malgré leur défaite contre Utah, et les actes ont suivi les paroles. Après les 47 tentatives de loin face au Jazz, San Antonio s’est arrêté cette fois à 46 contre les Kings, mais avec cette fois la victoire à la clé.

Et Victor Wembanyama n’y a pas été étranger, avec six réussites derrière l’arc, comme contre la franchise de Salt Lake City, pour un record en carrière égalé. Avec une nouvelle fois un très bon pourcentage.

C’était l’un des grands sujets de discussion du microcosme NBA depuis la rentrée, au point de faire naître les débats et ravir les sceptiques. Complètement déréglé de loin lors des neufs premiers matchs de la saison (14/62, 23% de réussite), « Wemby » n’a pourtant pas décidé de limiter les frais. Lundi soir contre Sacramento, c’était même à peu près tout l’inverse avec trois tentatives à 3-points après quatre minutes de jeu.

Laissé seul pour son premier primé, le Français a tout de suite trouvé la confiance pour enchaîner avec une deuxième réussite un bon mètre derrière la ligne, en première intention, et malgré Domantas Sabonis face à lui.

12/21 de loin en deux soirs

Une bonne illustration de sa très belle soirée au shoot, avec un 6/12 de loin. Surtout, Victor Wembanyama a en partie gommé ses excès de gourmandise. « Ce qui a clairement changé, ce n’est pas le fait que je prenne moins de tirs à 3-points, mais que je prends des meilleurs tirs à 3-points » a-t-il commenté après la rencontre. « Je me sens plus à l’aise. Je n’ai que 20 ans, donc j’espère que d’année en année, je vais me sentir de mieux en mieux. »

Auteur de 34 points, 14 rebonds, 6 passes et 3 contres, la star de San Antonio a limité les mauvais choix, avec davantage de tirs pris en rythme. C’est d’ailleurs tout sauf un hasard si cinq de ses six réussites du soir sont consécutives à une passe de Chris Paul, et sans poser le moindre dribble. Avec douze paniers à 3-points réussis en deux matchs, Victor Wembanyama a quasiment atteint son total des neufs premiers matchs cumulés.

« Il met des shoots tous les jours » rassure le coach intérimaire des Spurs, Mitch Johnson. « Il a manqué quelques vraies bonnes positions pour débuter la saison, et je comprends pourquoi c’est un sujet de discussion. Mais je ne pense pas que nous ayons douté à un moment à cause de ses tirs manqués. Je crois que ce sont simplement ses pourcentages qui s’équilibrent désormais. »

« J’aimerais que vous puissiez voir le travail qu’il réalise jour après jour » a pour sa part évoqué Chris Paul. « Vous savez à quel point il est talentueux, mais il a vraiment la volonté de s’améliorer et de travailler sur les choses. »

Un travail qui paie, et qui donne une tout autre dimension à tout le reste de son jeu. Plus de bons tirs extérieurs réussis, c’est aussi potentiellement synonyme de moins d’embardées risquée ballon en main (3 balles perdues lundi, son deuxième plus faible total de la saison). Domantas Sabonis n’a jamais trop su comment aborder le problème, se montrant fréquemment en retard, craignant visiblement davantage l’agilité et la rapidité du départ en dribble du Français que la précision de son poignet.

Quand même les tirs de loin manqués sont vertueux

« Il faut prendre des tirs pour les réussir » rappelle Harrison Barnes face aux médias. « Nous nous sommes concentrés sur le fait de créer de bons tirs à 3-points pendant l’intersaison, et nous appliquons cela pendant la saison. Certains soirs, ils tombent. D’autres non. Mais tant que ce sont des tirs de qualité, nous continuerons à les prendre. »

C’est d’autant plus important pour les Spurs qu’ils pourront aussi compter sur Victor Wembanyama pour ramasser les miettes. De ses quatre rebonds offensifs du soir, trois sont consécutifs à des échecs à 3-points. Pour trois paniers sur deuxième chance du Tricolore, et une deuxième munition offerte à Sandro Mamukelashvili… convertie de loin.

La recette a fonctionné contre les Kings lundi et demande maintenant à être confirmée. Les Spurs (5 victoires – 6 défaites) ont l’occasion de revenir à l’équilibre mercredi soir contre les modestes Wizards (2-7) avant d’aborder une série périlleuse qui les verra affronter les Lakers, les Mavericks, le Thunder et les Warriors d’ici à la fin de la semaine prochaine. « On doit aborder chaque match en s’attendant à gagner et on commence à construire cela » s’est enthousiasmé Chris Paul.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAN 10 31 42.5 28.2 91.7 2.0 8.2 10.2 2.4 2.0 1.4 3.7 4.0 18.3 Total 81 30 46.0 31.8 80.6 2.2 8.3 10.6 3.7 2.1 1.3 3.7 3.6 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.