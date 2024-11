Stats & Highlights | Les Pistons et le Magic adorent la NBA Cup

On connaît le nom des premiers qualifiés à l’Est pour les quarts de finale de la NBA Cup, et il s’agit des Hawks, vainqueurs des Cavaliers pour la deuxième fois de la semaine. Pour les autres, il faudra attendre la dernière journée, mais les Pistons sont en ballotage favorable (3v-0d) dans le Groupe B de l’Est après leur large succès à Indianapolis (130-106). Cade Cunningham (24 points, 11 passes) effectue un retour gagnant, et Detroit élimine au passage les Pacers, finalistes du tournoi la saison passée. La « finale » du Groupe B opposera mardi les Pistons aux Bucks, également à 3-0.

Vainqueur des Nets avec 29 points de Franz Wagner, le Magic est aussi invaincu après trois rencontres, tout comme les Knicks qu’ils affronteront samedi soir dans la « finale » du Groupe A à l’Est. Orlando reste sur cinq victoires de rang, et 11 en 12 matches. Sans Paolo Banchero !

Une première pour Memphis

Déjà éliminés, les Grizzlies décrochent la première victoire de leur histoire dans cette compétition. C’est face aux Pelicans, qui n’en finissent plus de sombrer malgré les retours de Dejounte Murray et de CJ McCollum. C’est la cinquième victoire de rang pour les partenaires de Ja Morant (27 points, 7 passes).

Le Heat retrouve un bilan positif (9v-8d) après sa victoire face aux Raptors. A la faveur d’un 19-2, Miami assomme les Raptors dans la deuxième moitié du 3e quart-temps. Aux côtés de Jimmy Butler (26 points), Bam Adebayo signe un triple-double pour répondre à un Jakob Poeltl presque parfait : 24 points à 10 sur 11 aux tirs.

Enfin, les Blazers confirment leur bon début de saison en s’imposant face à des Kings toujours aussi irréguliers. Face à un Domantas Sabonis en triple-double, les Blazers répondent avec trois titulaires à 20 points et plus : Deandre Ayton, Deni Avdija et Anfernee Simmons.

