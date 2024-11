Le « caractère », c’est le mot qui est le plus ressorti dans les déclarations d’après-match de Franz Wagner et ses coéquipiers. Car on pensait bien que le Magic allait encore s’incliner. Battus par les Clippers la veille, les Floridiens étaient très mal embarqués dans ce back-to-back face aux Lakers…

Sauf qu’Anthony Davis s’est mis à trembler sur la ligne des lancers-francs, et Franz Wagner a pris les choses en main. Un layup pour revenir à une possession, puis ce 3-points de la victoire dans la foulée !

« C’est une grande victoire. Le match d’hier était difficile, c’est difficile de venir jouer ici mais on était derrière une grosse partie du match, donc on a montré beaucoup de caractère » explique ainsi l’ailier allemand. « J’étais un peu énervé d’avoir raté le tir précédent, donc je suis content d’avoir réussi à mettre celui-là. »

Avant son layup, Franz Wagner avait en effet raté un 3-points qui semblait donner la victoire aux Lakers. À +3 (117-114) et avec un Anthony Davis jusque-là parfait aux lancers-francs sur la ligne de réparation, il fallait un miracle pour voir le Magic, toujours privé de Paolo Banchero, repartir avec la victoire. Mais le miracle s’est produit.

Record de passes décisives

« On a montré du caractère. Les back-to-backs, ce n’est jamais simple, surtout ici. Surtout quand ils font des « run » dans le quatrième quart-temps. Ça montre notre progression » apprécie le héros du jour.

Sa ligne de stats finale est superbe : 37 points à 13/26 dont 4/10 de loin, plus 11 passes décisives (record en carrière), 6 rebonds et 4 interceptions. De quoi recevoir les compliments de son coach, Jamahl Mosley.

« Il a remonté le terrain, il n’avait pas à presser son tir et il l’a pris. On travaille sur ces situations, ce spacing, ce genre de tirs. Il travaille sur ces shoots-là, il n’a pas peur des moments importants. Je ne pourrais pas être plus heureux, pour l’équipe mais aussi pour lui, parce qu’il travaille tellement dur. Et voir ce shoot tomber dedans… Ce groupe se bat, tout le match. Je suis fier de ce groupe, de Franz, de leur éthique de travail. »

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 31 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 33 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 33 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 16 32 47.0 34.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.1 2.2 1.6 2.0 0.2 22.3 Total 247 32 47.8 33.3 85.0 1.0 3.7 4.7 3.5 2.2 1.0 1.8 0.3 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.