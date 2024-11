Sur un exploit de Franz Wagner, le Magic fait tomber les Lakers à Los Angeles !

Le premier quart-temps, agréable à suivre, a donné le ton de cette rencontre entre les Lakers et le Magic. Les frères Wagner, Franz et Moritz, se bougent et bousculent Los Angeles (38-36).

L’aspect plaisant de la partie se confirme dans les premières secondes du deuxième quart-temps, avec le poster de Moe Wagner et la réponse dans la foulée de LeBron James, qui monte sur Jonathan Isaac. Même si Franz Wagner est maladroit, notamment à 3-pts, avec des rebonds offensifs, le Magic reste dans la partie (67-60).

Au retour des vestiaires, les Lakers repartent mieux. Mais ça ne dure pas, car les Floridiens sont vraiment coriaces, ne paniquent pas et passent un 11-3. De nouveaux paniers à 3-pts permettent de respirer quand leur défense de zone gêne LeBron James et sa bande (88-89). Néanmoins, ce dernier va trouver une solution : frapper de loin. Il enchaîne trois paniers à 3-pts, dont le dernier est lointain, et les Lakers mettent leur adversaire dans les cordes.

Anthony Davis, maladroit aux lancers-francs, relance le Magic

Sonné, le Magic ? Pas du tout. Petit à petit, il revient, si bien que, à deux minutes du terme, Franz Wagner, encore lui, fait passer son équipe devant. Mais LeBron James semble trop fort : il prend un rebond offensif et marque. Puis gobe le rebond défensif et lance une passe qui traverse tout le terrain pour Anthony Davis. Encore une fois, Orlando met un genou à terre.

On part alors sur une fin de rencontre qui va se jouer aux lancers-francs pour, pense-t-on, valider la victoire californienne. Sauf que Anthony Davis manque trois lancers-francs en moins de dix secondes. Il offre ainsi sur un plateau l’occasion de revenir, voire de passer devant. Franz Wagner ne rate pas cette chance et marque à 3-pts dans les ultimes secondes. L’intérieur des Lakers aura une dernière opportunité, pour sauver l’invincibilité de Los Angeles à domicile, mais il se loupe. Victoire du Magic, 118-119.

FRANZ WAGNER WINS IT FOR THE MAGIC Lakers lose their first home game of the season pic.twitter.com/jcfPBMpP0I — SportsCenter (@SportsCenter) November 22, 2024

CE QU’IL FAUT RETENIR

– LeBron James pensait avoir fait le plus dur… Avec ses trois paniers à 3-pts d’affilée, plus sa séquence avec deux rebonds, deux points et une passe décisive, le « King » n’a pas ménagé ses efforts pour faire gagner les siens. Il termine avec 31 points, 10 rebonds et 7 passes. Mais la maladresse aux lancers-francs d’Anthony Davis, pourtant auteur d’un gros match (39 points, 9 rebonds et 3 contres), a gâché le « money time » des Lakers…

– Franz Wagner, symbole de son équipe. Le Magic a bien raison d’estimer que l’Allemand joue comme un All-Star. Tout n’a pas été parfait dans son match, il a parfois un peu abusé du shoot à 3-pts, mais son activité et sa volonté ont symbolisé l’attitude d’Orlando. Lui et ses coéquipiers avaient joué la veille contre les Clippers, ont été malmenés dans cette rencontre, notamment en dernier quart-temps, mais ils n’ont jamais lâché ni perdu leur calme. Franz Wagner, en plus de son superbe tir à 3-pts décisif, termine avec 37 points, 11 passes, 6 rebonds et 4 interceptions.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.