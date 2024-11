Pour le Magic, Franz Wagner joue comme un All-Star

« Niveau All-Star. » La question à peine posée, la réponse de Jamahl Mosley fuse : selon lui, Franz Wagner évolue à un niveau susceptible de lui valoir d’être convié au match des étoiles. Ce qui serait une première dans la carrière du joueur de 23 ans.

Difficile de contredire le coach du Magic au regard des dernières performances de son ailier. En l’absence de Paolo Banchero, c’est lui qui tient la franchise floridienne sur ses épaules. Nouvelle démonstration cette nuit à Phoenix.

Sentant que les Suns, dominés pendant la majeure partie du temps, revenaient au score à l’approche des dernières minutes, il a pris les choses en main en inscrivant 8 points supplémentaires dans le « money time ». Le natif de Berlin terminait ainsi sa soirée avec 32 points (12/24 aux tirs dont 4/8 de loin), 8 passes et 5 rebonds.

Quelques jours plus tôt, face aux Sixers, il avait déjà compilé 31 points et 11 rebonds, pour son premier double-double de la saison. En gros, Franz Wagner enchaîne les grosses prestations, au point de recevoir un premier trophée de « Joueur de la semaine ».

Le collectif avant tout

« Il nous fait gagner beaucoup de matchs dans la dernière ligne droite. Il a fait un grand pas en avant et il utilise beaucoup sa voix – il nous dit maintenant où il veut qu’on soit et ce qu’il voit sur le terrain. On se nourrit de lui, il joue à un haut niveau », qualifie Anthony Black, également solide à Phoenix (20 points et 9 passes).

Celui-ci se permet de glisser : « Si vous me le demandez, il joue clairement à un niveau All-Star. » « On demande aux gars d’élever leur niveau de jeu parce que l’effectif n’est pas en pleine santé. Et c’est ce qu’il fait, de la meilleure des façons. C’est super par rapport à qui il est et sa façon de travailler. Il est récompensé pour la quantité de travail qu’il continue d’avoir chaque soir », développe leur coach.

Estimant que son Magic n’avait pas réalisé son meilleur match de l’année à Phoenix, Franz Wagner trouve « super cool » d’avoir été mis à l’honneur en début de semaine. « J’étais évidemment heureux par rapport à ça. On espère collectivement pouvoir continuer ainsi », recentre celui qui se pose en candidat légitime pour le match des étoiles.

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 31 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 33 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 33 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 15 31 47.1 36.0 84.6 1.0 4.5 5.5 5.0 2.1 1.4 1.9 0.3 22.9 Total 246 32 47.8 33.4 85.0 1.0 3.7 4.7 3.5 2.2 1.0 1.8 0.3 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.