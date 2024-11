Le Magic de Franz Wagner tout en contrôle à Phoenix

Derrière les intouchables Cavs, il s’agit de la deuxième équipe la plus en forme de la ligue. Le Magic a enregistré une 6e victoire de rang en s’imposant à Phoenix (99-109). Un (rare) succès à l’extérieur qui porte évidemment la marque de Franz Wagner, auteur d’une nouvelle sortie à plus de 30 points (32).

Quelques secondes avant la pause, le joueur de la semaine en titre a fait parler la pureté de son shoot avec un « stepback » derrière l’arc. Ce tir primé permettait à Orlando de rentrer au vestiaire avec une avance confortable (48-64) après un deuxième quart-temps où les visiteurs ont fait la plus grande différence (26-38), avec un Goga Bitadze très solide sous le cercle.

Une avance d’autant plus confortable que le Magic a porté cet écart à 19 unités quelques secondes après la pause. Rappelons que les Suns jouaient en « back-to-back » et de nouveau sans trois titulaires (Kevin Durant, Bradley Beal et Jusuf Nurkic), limitant largement leurs options en attaque. Tyus Jones et Grayson Allen ont beaucoup donné, pour soutenir un Devin Booker très ciblé.

Longtemps malmenés, les locaux sont même parvenus à revenir sous la barre des 10 points sur un panier primé très compliqué de Devin Booker à moins de quatre minutes de la fin (91-98). Mais ça n’ira pas plus loin face à un Franz Wagner qui a enchaîné quatre lancers-francs de suite, avant de convertir au floater.

Derrière l’autre homme fort côté Magic, Anthony Black, auteur de l’un de ses meilleurs matchs de sa jeune carrière, enchaînait une interception clé avant d’attirer deux nouveaux lancers-francs. Le Magic ne commettait aucune erreur pour s’imposer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Magic peut gagner à l’extérieur. Les Floridiens avaient remporté leur premier déplacement de la saison, lors du derby à Miami. Puis enchaîné les défaites loin de leurs bases. Dont leur première série de déplacements de la saison (cinq matchs). Le Magic restait ainsi sur six défaites de rang à l’extérieur. Alors qu’ils sont encore invaincus à domicile (7 victoires), les joueurs d’Orlando enchaînent avec un doublement déplacement à Los Angeles (Clippers et Lakers).

– Devin Booker en quête de régularité. Cette question ressortait moins tant que les Suns gagnaient. Son équipe désormais déplumée, l’arrière sait que les projecteurs sont braqués sur lui. Au lendemain de sa sortie à 44 points dans le Minnesota, qui survenait après son pire match, à OKC (12 points à 2/10), le leader de l’équipe enchaîne avec une nouvelle performance mitigée. La défense du Magic (KCP en tête) y est bien sûr pour beaucoup.

– Même bilan, dynamique opposée. Les deux équipes affichent désormais un bilan commun de 9 victoires pour 6 défaites. Mais alors que le Magic aligne les victoires, les Suns, avec leur infirmerie bien remplie, subissent une 4e défaite de rang, la 5e en six matchs. Les Suns vont rester à domicile avec une série peu évidente (Knicks, Lakers, Nets, Warriors…).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.