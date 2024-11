Joueurs de la semaine | La grande première de Franz Wagner

Quatrième paire de « Joueurs de la semaine » en NBA cette saison et, cette fois-ci, ce sont De’Aaron Fox (Kings) et Franz Wagner (Magic) qui ont été récompensés. Le sixième titre du genre pour Fox, quand Wagner est décoré pour la toute première fois de sa carrière.

Le bilan de De’Aaron Fox n’est certes « que » de deux victoires et deux défaites avec Sacramento sur la semaine, mais il affiche des statistiques folles de… 40.5 points, 7.3 passes, 4.5 rebonds et 2.0 interceptions (en 37 minutes) ! Le tout à 57% au tir, 57% à 3-points et 81% aux lancers-francs, mais avec surtout son total de 109 points inscrits en « back-to-back » et ses records de franchise à la pelle.

Pour Franz Wagner, toujours orphelin de Paolo Banchero à Orlando, le bilan est en revanche parfait avec ses trois victoires en trois matchs, pour 30.7 points, 7.3 rebonds, 5.7 passes et 2.0 interceptions de moyenne (à 46% au shoot, dont 36% à 3-points, et 89% aux lancers-francs).

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 31 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 33 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 33 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 14 31 46.8 34.6 85.0 1.1 4.5 5.6 4.8 2.1 1.5 2.0 0.3 22.2 Total 245 32 47.8 33.3 85.0 1.0 3.7 4.7 3.5 2.2 1.0 1.8 0.3 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 14 37 50.9 34.5 84.2 1.0 4.0 5.0 5.6 2.9 1.8 3.6 0.1 28.9 Total 483 33 47.2 33.5 74.0 0.6 3.2 3.8 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.