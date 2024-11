De’Aaron Fox dans l’histoire des Kings mais sans victoire

Après le buzzer final, il s’est jeté dans les bras de Mike Conley pendant plusieurs secondes, comme s’il voulait être consolé. De’Aaron Fox venait de livrer une immense bataille face aux Wolves. Une bataille perdue d’un rien après un dernier coup de poignard d’Anthony Edwards en prolongation.

Le meneur des Kings s’est enflammé comme jamais hier soir alors que son équipe était privée de plusieurs armes en attaque (DeMar DeRozan, Malik Monk…). Encore impressionnant avec ses accélérations, il a aussi multiplié les variations de rythme en se stoppant parfois dans la raquette pour mieux finir devant Rudy Gobert.

Et quand l’adresse à 3-points suit, il devient vite compliqué de stopper le gaucher. « Oh, c’était sympa pour moi. Défendre sur quelqu’un comme lui qui peut marquer, qui est super rapide et n’a pas peur de le montrer. Il n’a pas reculé devant moi. Il a continué à avancer. C’était très sympa pour moi. J’adore ça », s’enthousiasme Anthony Edwards, qui a tenté de le ralentir sur la fin.

Sans beaucoup plus de succès que Jaden McDaniels ou des autres. Avec son 22/35 aux tirs, dont 6/10 de loin, son 10/11 aux lancers, il a atteint la marque des 60 points. Un record en carrière pulvérisé (44) et un record de franchise. Il a surpassé Jack Twyman (59 points), DeMarcus Cousins et Oscar Robertson (56 points tous les deux).

La frustration de la défaite

« Énorme performance, spectaculaire, contre une très bonne équipe défensive avec de la taille. C’est dur parce que beaucoup de gens vont parler des 60 points, ce qui est normal, mais c’est dur parce que nous avons perdu le match », regrette Mike Brown, son entraîneur, en conférence de presse.

Un sentiment logiquement partagé par son joueur : « J’aurais adoré remporter cette victoire, bien sûr. J’aurais préféré qu’on prenne le rebond dans le quatrième quart-temps et qu’on gagne le match à ce moment-là sans même atteindre les 60 points. Alors bien sûr, je préférerais avoir cette victoire. »

En devenant le premier joueur à marquer autant de points cette saison, et le quatrième à scorer 50 points ou plus (Paolo Banchero, Giannis Antetokounmpo et Victor Wembanyama), De’Aaron Fox a rappelé à la scène NBA, malgré ce revers, à quel point il est talentueux.

« C’est un All-Star et il n’y a pas de limite pour lui. Il savait qu’on avait besoin d’aide. Il nous a mis sur son dos et nous a presque portés jusqu’à la ligne d’arrivée, mais il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous y amener. C’était une performance spectaculaire de sa part, mais je dirai ceci : il est vraiment capable d’aller dans ses zones et d’avoir un bon tir à chaque fois, peu importe qui le défend », prévient Mike Brown.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 12 37 48.7 28.8 86.2 1.0 4.3 5.3 5.2 2.9 1.7 3.4 0.1 24.6 Total 481 33 47.1 33.3 73.9 0.6 3.2 3.8 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.