Le MVP de la nuit | De’Aaron Fox inscrit 109 points en 24 heures !

En ce moment, même avec une chaussure défaite, De’Aaron Fox peut traverser le terrain et marquer ! Auteur de 60 points la veille face aux Wolves, le meneur des Kings enchaîne avec une performance à 49 points face au Jazz. Cette fois, la victoire est au bout, et Fox est donc allé jusqu’à marquer quasiment en chaussette, après avoir déchaussé sur une interception.

Privés de DeMar DeRozan et Domantas Sabonis, mais aussi Malik Monk, les Kings s’appuient deux fois plus sur leur meneur de jeu, et il assume ses responsabilités avec 49 points donc, à 16 sur 30 aux tirs, dont 3 sur 4 à 3-points, mais aussi 9 passes et 3 interceptions. Il faut remonter à Kobe Bryant en 2007 pour trouver trace d’un joueur qui inscrit au moins 109 points en deux soirs. Un seul autre joueur y est parvenu avant Kobe et Fox, et il s’agit évidemment de Wilt Chamberlain. Ils ne sont que trois !

« J’essaie juste de rester en mode attaque de manière constante, d’aller vers le panier et, quand ils aident, de ressortir le ballon pour des tirs à 3-points en périphérie » explique-t-il à propos de sa forme actuelle. « Je pense que cela facilite un peu les choses pour mes coéquipiers. A titre personnel, je veux être dans la meilleure forme de ma vie, et j’ai l’impression que j’y arrive. »

Dès l’entame du match, De’Aaron Fox est allé au coeur de la défense et le Jazz avait fait le choix de ne pas venir aider ! « C’est une équipe vraiment imposante, et ils n’aidaient pas beaucoup en première mi-temps » souligne-t-il.« En seconde mi-temps, nous avons réussi à faire craquer leur défense et à obtenir des tirs à 3-points complètement ouverts. »

La recherche de la simplicité

Un vrai travail de sape, dont ont profité Trey Lyles et Kevin Huerter, en cumulant un beau 10 sur 19 à 3-points. A le voir évoluer, tout paraît très simple, et même basique, mais ça marche.

« Mes coéquipiers comptent sur moi pour créer du jeu, évidemment » conclut-il. « Trois de nos quatre meilleurs créateurs sont absents, et mes coéquipiers s’attendent à ce que j’en fasse un peu plus.

Pour ma part, j’essaie de rester sur des choses très, très simples. Si on est dans une situation de pick-and-roll, et qu’il y a un ‘mismatch’ en notre faveur, je vais au cercle pour conclure. Si je ne peux pas conclure, je ressors le ballon pour simplifier l’attaque. »

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 12 37 48.7 28.8 86.2 1.0 4.3 5.3 5.2 2.9 1.7 3.4 0.1 24.6 Total 481 33 47.1 33.3 73.9 0.6 3.2 3.8 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.