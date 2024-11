Avec 49 points de De’Aaron Fox, les Kings survivent au Jazz !

En back-to-back, les Kings ont eu toutes les peines du monde à se défaire du Jazz. Il a encore fallu un grand De’Aaron Fox (49 points) pour porter Sacramento, privé de Domantas Sabonis, DeMar DeRozan ou Malik Monk…

Le meneur est ainsi au four et au moulin dès l’entame, alors que Lauri Markkanen et ses coéquipiers tiennent la cadence. Dans un match où les premiers rideaux défensifs ont eu toutes les peines du monde à tenir le choc, les individualités peuvent se mettre en valeur, et aucune équipe n’arrive à faire la différence à la pause (64-63).

Problème pour les Kings : dans ce match rythmé, la moindre petite baisse de régime de De’Aaron Fox se paye, et c’est ainsi le Jazz qui vire en tête dans le troisième quart-temps, derrière notamment l’impact de Keyonte George.

Pas question toutefois pour le All-Star local de laisser filer un deuxième match consécutif. Il va ainsi reprendre son chantier dans le dernier quart-temps, profitant de l’aide ponctuelle de ses « role players », comme Trey Lyles, Isaac Jones ou encore Jordan McLaughlin, auteur d’un 3-points décisif à l’approche de la dernière minute.

Malgré tout, les Kings trembleront jusqu’au bout (121-117) avant de parvenir à s’imposer au bout de la nuit.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– De’Aaron Fox sur les traces de Kobe Bryant. 109 points inscrits en deux jours. Après 60 points dans la défaite face aux Wolves, le meneur a passé 49 points en back-to-back au Jazz, pour atteindre le plus haut total au « scoring » sur deux jours depuis 2007. Évidemment, à l’époque, c’était Kobe Bryant qui était aux manettes…

– Une fin de match brouillonne et interminable. Malgré son chantier offensif, De’Aaron Fox pouvait s’en vouloir sur la fin. Son lancer-franc raté a ainsi laissé Utah en vie dans le « money-time », et il n’a pas pu tuer le match non plus sur la possession suivante. Plus de peur que de mal toutefois, alors que le Jazz n’a pas réussi à en profiter, au terme de deux dernières minutes interminables. Entre les « replay » des arbitres, le jeu des lancers-francs et les temps-morts, ces deux dernières minutes ont duré plus de vingt minutes.

– Jordan Clarkson se rate. Il restait encore une chance à Utah, mené de deux points (117-119) à trois secondes de la fin. Après avoir mis son premier lancer, Jordan Clarkson devait rater le second, en espérant un rebond offensif. Sauf qu’il a balancé le ballon sur la planche, sans toucher le cercle, rendant le ballon aux Kings.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.