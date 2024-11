Les oreilles et la queue pour Payton Pritchard !

Les Celtics de Payton Pritchard démarrent la rencontre sur les chapeaux de roues. Le 7/9 à 3-points du trio Jaylen Brown (21 points) – Jayson Tatum – Derrick White (16 points) leur donne 13 longueurs d’avance (39-26). Les Bulls parviennent cependant à limiter la casse, avant de revenir à égalité grâce à un 16-3, mené par Torrey Craig, à cheval sur les premier et deuxième quart-temps (42-42).

Les Bulls continuent alors sur leur lancée. Sept points de suite de Talen Horton-Tucker (16 points) lancent un 11-0 de Chicago (55-46) ! Dans le sillage de Jayson Tatum, les Celtics se reprennent toutefois rapidement. Trois minutes et un 14-0 plus tard, Boston compte de nouveau cinq points d’avance (60-55). Nikola Vucevic (32 points, 11 rebonds) enchaine alors quatre 3-points de suite pour terminer une mi-temps de haute volée (67-67).

Bien épaulé par Zach Lavine (29 points), Nikla Vucevic continue son chantier pour mettre Chicago à +8 (80-72). La défense de Boston hausse alors le ton et le duo Jayson Tatum – Payton Pritchard marque les 16 prochains points de Boston pour leur permettre de virer en tête avant le dernier quart-temps (97-96).

Cette dernière période se transforme en un duel entre Payton Pritchard et Zach Lavine. À ce petit jeu, c’est le Celtic qui l’emporte. Payton Pritchard marque 19 points lors des douze dernières minutes, dont 5/6 à 3-points, pour donner dix points d’avance (125-115) à Boston et filer vers une septième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jayson Tatum taille patron. Comme depuis le début de saison, Jayson Tatum a de nouveau été essentiel dans la victoire de son équipe. Il a marqué 13 points en premier quart-temps pour mettre Boston sur orbite, et 13 en troisième quart-temps pour inverser la tendance. Si Pritchard lui a volé la vedette en fin de match, c’est bien son leadership qui a permis à Boston de s’en sortir avec la victoire.

– Nikola Vucevic confirme son renouveau. Le pivot de Chicago a connu une saison dernière difficile mais il est de retour à son meilleur niveau cette année. Il a marqué 29 de ses 32 points lors de trois premiers quart-temps pour donner 8 points d’avance à son équipe, en particulier grâce à son adresse extérieure. Alors qu’il n’était qu’à 29% à 3-points la saison dernière, il est à 46% cette saison !

– Boston toujours en course pour la « wild card ». Après la victoire et qualification directe d’Atlanta dams le groupe C de la NBA Cup, Boston devait l’emporter et espérer la défaite de Detroit et d’Orlando pour se qualifier en quarts de finale. Les deux équipes ont gagné et Boston devra maintenant attendre jusqu’à mardi pour savoir si la qualification est au bout. Pour se faire, ils auront besoin d’une défaite des Pistons.