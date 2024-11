D’un petit point, les Wolves stoppent leur série noire face aux Clippers

Après quatre revers de rang, les Wolves avaient des choses à se faire pardonner et l’ont vite montré avec des paniers à 3-pts qui tombent dedans. Mais les Clippers suivent le rythme en premier quart-temps (26-25). Il faut donc accélérer. C’est fait en deuxième quart-temps, en profitant des ballons perdus des hommes de Tyronn Lue. Avec un 14-2, Minnesota prend les commandes et les garde jusqu’à la pause (53-47).

En seconde période, Anthony Edwards montre l’exemple en défense devant James Harden. Il est concentré et intense et la température monte. Seulement, avec des shoots totalement ratés ensuite, elle redescend vite.

Les Clippers répondent alors avec un 7-0 et rien n’est fait avant le dernier acte (72-68). Naz Reid et Mo Bamba s’illustrent dès les premières secondes de ce quatrième quart-temps avec des contres, mais celui qui brille le plus, c’est Nicolas Batum. Le Français enchaîne les paniers primés et lance son équipe vers un 10-0, qui se termine sur un shoot à 3-pts, et la faute, de James Harden.

Kris Dunn loupe le coche

Les Clippers auraient-ils mis la main sur le « money time » ? Non, parce que le retour d’Anthony Edwards booste les Wolves. Il vole un ballon et file au dunk avant, quelques secondes après, de frapper à 3-pts. Dans le même temps, les Californiens sont privés de paniers. Un seul dans les quatre dernières minutes… Néanmoins, à moins de trente secondes de la fin, il n’y a qu’un point d’écart.

Kris Dunn prend alors le rebond défensif devant Rudy Gobert mais, quand il remonte le ballon, il perd l’équilibre et le ballon. Les Wolves mangent l’horloge et prennent un tir à cinq secondes du terme. Anthony Edwards et Rudy Gobert prennent chacun un rebond offensif et empêchent ainsi les Clippers d’une dernière munition. Victoire courte mais victoire importante pour Minnesota (93-92).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Réponse imparfaite, mais réponse tout de même d’Anthony Edwards. Il avait allumé ses coéquipiers, sans se ménager non plus, après le revers face aux Kings : l’arrière devait donc répondre sur le parquet. Il n’a pas fait le match de sa vie, loin de là, mais dans l’attitude, en défense, il a montré qu’il était impliqué et déterminé à retrouver la victoire. Le All-Star termine avec 21 points à 7/21 au shoot, 4 ballons perdus et 2 interceptions. Il y a clairement à prendre et à laisser dans sa performance, mais il ne s’est pas caché et a joué un rôle important dans ce succès.

– Les ballons perdus. Le score final laisse penser que les défenses ont pris le dessus. Ce n’est pas faux, mais ces dernières ont été aidées par des mauvais choix offensifs aussi. Surtout des passes trop faciles à lire, et parfois directement dans les bras des défenseurs. Les Clippers ont perdu 15 ballons, dont 9 avant la pause, quand les Wolves ont fait pire : 22 possessions gâchées, dont 9 rien que dans le troisième quart-temps.

– Fin de série pour Minnesota. Ce succès étriqué reste capital pour les Wolves, qui peuvent enfin souffler et retrouver le goût de la victoire. Certes, avec un bilan de 2-2, ils n’iront pas plus loin dans la NBA Cup mais nul doute que, pour Chris Finch et son vestiaire, l’essentiel est ailleurs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.