Les Hawks font encore tomber les Cavaliers !

Les Hawks ont réussi un nouvel exploit en signant une deuxième victoire de suite face à des Cavaliers qui n’avaient perdu qu’une seule fois avant ce double revers. Comme mercredi soir en Ohio, les hommes de Quin Snyder ont dominé les débats en deuxième mi-temps. Avec huit joueurs à 7 points et plus, et 32 passes décisives, le danger est venu de partout, et Cleveland a encore fini par craquer.

Comme lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, Atlanta a joué crânement sa chance, en comptant jusqu’à 10 points d’avance en première mi-temps, surfant sur son adresse de loin (6/14) et le gros passage de De’Andre Hunter en fin de deuxième quart-temps (48-38).

Alors que Cleveland souffrait particulièrement dans cet exercice (3/19), Donovan Mitchell, alors à 0/10, a planté un 2/2 de loin, imité dans la foulée par Darius Garland qui a envoyé deux paniers à 3-points du centre-ville pour permettre aux Cavs de revenir à -2 à la pause (52-50).

Cleveland craque

Les Hawks ont retrouvé leur pep’s dès leur retour du vestiaire avec Zaccharie Risacher pour faire mouche à 3-points, quatre paniers de Clint Capela dont deux dunks rageurs, une envolée spectaculaire de Jalen Johnson en contre attaque et deux nouveaux 3-points de De’Andre Hunter et Trae Young pour porter la marque à 75-59.

Caris LeVert a tenté de remettre les siens sur le droit chemin avec deux paniers à 3-points, mais Atlanta a répondu par Bogdan Bogdanovic derrière l’arc et un 2+1 de De’Andre Hunter. Onyeka Okongwu a également apporté sa pierre à l’édifice, avec trois paniers de suite dont un dunk dévastateur pour conclure le troisième quart-temps à +20 pour les locaux, 91-71 !

Malgré le pressing des Cavs en fin de match, Atlanta a su compter sur Jalen Johnson et Zaccharie Risacher par deux fois puis sur les 3-points du trio Young-Daniels-Okongwu pour assurer un deuxième succès de suite face au leader de la conférence Est (117-101).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Atlanta, la bête noire des Cavs ! Les Hawks avaient déjà surpris tout le monde dans l’Ohio mercredi en réalisant un grosse deuxième mi-temps pour aller s’imposer sur le parquet du leader incontesté de la conférence Est. Pour leur deuxième confrontation de suite, Atlanta a une nouvelle fois fait sensation avec un troisième quart-temps maîtrisé à la perfection (39-23) ! C’est seulement la troisième défaite de la saison pour Cleveland, et donc déjà la deuxième face à Atlanta.

– De’Andre Hunter sur sa lancée. L’ailier des Hawks confirme son retour en forme depuis deux semaines et vient de sortir ses deux meilleurs matchs de la saison. Après ses 26 points mercredi, il s’est une nouvelle fois mué en parfait facteur X avec 23 points à 7/12 au tir, 4 rebonds et 3 passes décisives. Avec le retour de Bogdan Bogdanovic, il y a environ deux semaines également Atlanta retrouve des certitudes et un second souffle non négligeable en sortie de banc.

Le cauchemar de Donovan Mitchell. Un match étrange de sa part, avec un 0/10 pour commencer, deux paniers à 3-points pour se lancer avant la pause, et à nouveau le trou noir, à l’image de son équipe. Le leader des Cavs a ainsi livré l’une de ses pires prestations de la saison, à 5/23 au tir pour 12 points, 11 rebonds et 6 passes décisives. Atlanta n’en demandait pas tant !

