Les dix grandes questions de la saison 2024/25

On y est ! Comme chaque année, la saison NBA qui s’ouvre est pleine de questions. Quels joueurs vont exploser ou, au contraire, décevoir ? Quelles recrues vont changer la donne ? Qui sera transféré ? 82 matches en six mois, c’est un marathon parfoois routinier, mais ça laisse de la place aux surprises, toujours nombreuses au fil des mois en NBA.

Cet exercice 2024/25 ne fait pas exception et on a listé dix grandes questions qui vont occuper les esprits des observateurs.

Combien de matches Paul George et Joel Embiid vont-ils jouer ensemble ?

Plus grosse signature de l’été sur le plan sportif, Paul George arrive à Philadelphie avec des grosses ambitions. Le titre, rien de moins.

Sauf que l’ailier est déjà fragile physiquement avec des saisons très incomplètes chez les Clippers. La saison passée, il a certes joué 74 matches, mais c’est de loin son record à Los Angeles. Avant ça ? 48, 54, 31 et 56…

Et ce souci vient évidemment s’ajouter au physique, tout aussi peu fiable, de Joel Embiid. Le MVP 2023 n’a jamais joué plus de 68 rencontres dans une saison et l’an passé, on l’a seulement vu à 39 reprises. Nick Nurse a déjà parlé de la gestion du duo, qui devrait être écarté des « back-to-backs » en saison régulière. Les deux stars sont habituées à l’infirmerie et seront gérées de près : il n’est donc pas exagéré de se demander combien de fois où on pourrait les voir s’exprimer pleinement ensemble sur le terrain.

D’ailleurs, ils sont tous les deux annoncés absents pour le premier match de la saison, face aux Bucks !

Est-ce que leur gestion physique va permettre à Philadelphie d’arriver suffisamment en forme en playoffs, et avec suffisamment d’automatismes, pour aller chercher le titre ?

Klay Thompson sera-t-il la pièce manquante des Mavericks ?

C’est l’un des mouvements les plus commentés de l’été, et l’un des plus marquants aussi puisqu’il ferme un immense chapitre à Golden State. Les Warriors ont perdu Klay Thompson et les mots de dépit amoureux de Stephen Curry, Draymond Green ou Steve Kerr montrent bien le vide laissé par l’arrière en Californie. Ce dernier a fait ses valises pour le Texas.

En arrivant à Dallas, il renforce le finaliste en titre, rien que ça. Forcément, un quadruple champion NBA, un des meilleurs shooteurs à 3-pts de l’histoire qui arrive dans une telle équipe, avec Luka Doncic à la baguette, c’est séduisant. Là encore, c’est sur le papier, car sur le terrain, Klay Thompson doit retrouver ses sensations.

Depuis son retour à la compétition, il n’est plus tout à fait la même. La faute au spleen de Golden State, après deux années de négociations frustrantes ? L’air de Dallas va-t-il permettre de retrouver le joueur d’avant 2019 ?

Mikal Bridges va-t-il conserver son nouveau geste au tir ?

Pas sûr que les Knicks ne s’attendaient à ça quand ils ont fait venir Mikal Bridges… La recrue est passée à côté de sa présaison, ce qui peut arriver, mais son 2/19 à 3-pts est plus inquiétant encore sur la forme. L’ancien des Suns et des Nets a décidé de modifier son geste au shoot pour retrouver davantage de confort. Et la nouvelle formule n’est, visuellement, guère convaincante avec un geste peu fluide et très lent, où le ballon part de très haut.

Lui qui n’a jamais été particulièrement maladroit prend ainsi un risque car une mécanique de shoot ne se remplace pas comme ça. Il faut du temps et accepter de rater beaucoup pour régler son nouveau geste.

Mikal Bridges prend cette option lors d’une saison très importante : sa première à New York et avec des Knicks qui visent le titre, tout simplement. Sera-t-il adroit rapidement ou patient ? Ou reviendra-t-il, face à sa propre maladresse et à la pression, à son ancien geste ?

Quel style de jeu pour les Lakers avec JJ Redick ?

La saison des Lakers avec LeBron James, Anthony Davis et compagnie sera évidemment très observée et le fait qu’un nouveau coach, JJ Redick en l’occurrence, soit sur le banc ajoute à cette excitation. Plus encore : c’est un entraîneur vierge de toute expérience ! Même celle d’assistant coach. Pourra-t-il emmener Los Angeles en playoffs, voire plus loin ? C’est ce que tout le monde se demande.

Ce qui est intéressant également, ce sera de voir sa patte, son style. Un coach, ce sont des idées et au fil des années, l’ancien joueur a eu les opportunités pour les évoquer. Que ce soit en tant que consultant pour ESPN ou avec son podcast avec LeBron James, JJ Redick a souvent parlé de fond, de basket, de systèmes.

Le voici désormais avec un groupe à gérer et une plaquette en mains. Mais des expériences comme celles de Derek Fisher ou Chauncey Billups ont démontré que des joueurs intelligents n’étaient pas nécessairement de bons tacticiens.

Victor Wembanyama fonce-t-il vers les étoiles ?

Après sa première saison plus que réussie et ses Jeux olympiques argentés à Paris, Victor Wembanyama entame son an II en NBA. Encore plus ambitieux, désormais plus expérimenté, le pivot des Spurs a tout pour exploser cette saison et devenir All-Star. Une brique de plus dans son palmarès déjà bien épais pour son âge.

« Je veux que tous les trophées que je reçois aujourd’hui soient des briques pour construire quelque chose de grand à l’avenir. Vous savez, une brique en soi n’est pas grand-chose. Vous pouvez obtenir un palace lorsque vous les accumulez », dit-il.

Surtout que la présence de Chris Paul devrait lui permettre de briller et de gagner en connaissances. Avec une telle rampe de lancement, il pourrait encore exploser les compteurs. Sauf qu’il faut aussi faire avancer San Antonio. On sera donc attentif à ses progrès, à son leadership dans les moments difficiles. Il avait passé son premier test avec brio. Une étoile et une saison compétitive des Texans, et le rookie de l’année 2024 changera de statut.

Le tournoi NBA va-t-il de nouveau convaincre ?

Il a fallu apprendre le format, entourer les dates, s’adapter aux nouveaux parquets, bien flashy, voire assez moches, mais aussi que les joueurs comprennent le système de « point average », mais finalement, le premier tournoi de mi-saison a été un succès. Et pour ne rien gâcher niveau prestige, il fut remporté par LeBron James et les Lakers.

Les joueurs ont joué le jeu (il faut rappeler qu’un gros chèque était promis au bout aussi…), il y a eu de l’émulation et des rencontres de saison régulière de novembre et décembre, en général peu passionnantes et intenses, ont offert un spectacle agréable.

Forcément, les audiences à la télévision ont suivi. La seconde édition est donc attendue pour transformer l’essai.

Quelle saisons pour Kawhi Leonard et Lonzo Ball ?

C’est évident que les deux joueurs ne vivent pas dans le même monde mais, sur le plan strictement physique, leur trajectoire mérite d’être scrutée. Le premier avait rassuré la saison passée. Malgré la nouvelle politique contre le « load management », Kawhi Leonard avait joué 68 matches et confirmé ce que tout le monde sait depuis bien longtemps : en pleine possession de ses moyens, il reste un des meilleurs joueurs du monde.

Puis, en playoffs, son genou a encore grincé, le joueur des Clippers a raté des matches et son début de saison est déjà compromis. Faut-il définitivement faire le deuil d’un « The Klaw » en pleine santé d’octobre à juin ?

Pour Lonzo Ball, c’est encore plus passionnant. Pour sa troisième opération du genou gauche en 14 mois, le meneur de jeu des Bulls avait subi une intervention peu banale : une greffe de cartilage.

« On est sur du sauvetage », nous avait expliqué Matthieu Ollivier de l’Institut du Mouvement et de l’appareil Locomoteur (IML) de Marseille, en mars 2023. « Cette opération peut donner des résultats assez bluffants. Mais c’est encore aléatoire. Pour un sportif professionnel, les possibilités de revenir à haut niveau, c’est du 70/30 selon moi. » Lonzo Ball a rejoué en présaison et son retour en saison régulière se fera après plus de 1 000 jours. Alors, sauvetage réussi ?

Ja Morant peut-il reprendre le contrôle de sa carrière ?

En quelques mois, Anthony Edwards a sans doute pris la place de superstar médiatique promise à Ja Morant il y a encore seulement deux ans. En 2022, le meneur de jeu des Grizzlies semblait lancé vers les étoiles. Il était fort, spectaculaire, et on attendait ses highlights régulièrement. Puis, son attitude a pris le dessus, avec ses deux grosses suspensions – pour la même erreur… – qui ont plombé sa carrière et son équipe. Quand il est revenu la saison passée, après 25 matches au placard, il s’est rapidement blessé : saison terminée.

Avec son énorme talent, son style et à seulement 25 ans, Ja Morant a encore largement le temps de se racheter et de reconquérir les fans de Memphis, et également de la NBA. Mais un premier train est passé et, comme il n’est pas monté dedans, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton et la concurrence ont pris de l’avance.

Les Bucks vont-ils trouver la bonne solution ?

Candidate au titre depuis la saison 2018/19, la franchise de Milwaukee a traversé la saison passée dans une relative discrétion. Non pas médiatique car entre l’arrivée tardive de Damian Lillard et le départ d’Adrian Griffin après 43 matches (et un bilan très positif) pour installer Doc Rivers sur le banc, on a beaucoup parlé des Bucks.

Mais peu pour leurs bonnes performances sportives. Le duo entre l’ancien de Portland et Giannis Antetokounmpo n’a pas montré l’étendu de son potentiel, l’équipe n’a jamais retrouvé son niveau défensif d’antan et Doc Rivers a souvent semblé perdu, provoquant ainsi les critiques de JJ Redick, les blessures en fin de saison et playoffs n’ayant fait que précipiter les choses.

Cette saison est un nouveau départ, où chacun peut repartir de zéro. Le groupe en premier. Les Bucks avec Mike Budenholzer, on aimait ou non, mais ils avaient une identité forte, affirmée. On savait comment ils jouaient. La saison dernière, ce fut plus flou et les numéros individuels de « Dame » et du Grec ont masqué beaucoup de limites. Damian Lillard et Doc Rivers, même s’il s’en défend, auront des choses à prouver et c’est toujours un bon moteur.

Les Celtics vont-ils faire le doublé ?

C’est quasiment la question qui se pose tout de suite après le titre décroché en juin. Sauf que ces dernières années, les temps sont durs pour les rois. Depuis le doublé des Warriors en 2017 et 2018, ils quittent toujours le trône un an après. Les Celtics, qui ont mis 16 longues années à gravir à nouveau l’Everest, peuvent-ils inverser cette tendance ? Ils ont les armes pour. Déjà, le groupe n’a pas changé et il aura une année d’expérience en plus, même si Kristaps Porzingis est blessé jusqu’à la fin de l’année civile. De plus, les troupes de Joe Mazzulla sont d’une telle constance depuis quelques années qu’il paraît impossible d’écarter Boston de la liste des très grands favoris.

Seulement, Jayson Tatum et Jaylen Brown ont longtemps couru après ce titre, ont surmonté les doutes, les critiques et les échecs, et ça offre une énergie folle pour remonter sur le cheval. Quand on a gagné, on est chassé et même si les joueurs disent toujours qu’on n’est jamais rassasié, ce n’est pas la même chose. Surtout dans une conférence Est qui s’est renforcée avec Philadelphie et New York qui ont clairement comme objectif de faire tomber les Celtes.