Doc Rivers répond aux critiques : « Mes bilans ne mentent pas »

Il y a six jours, Doc Rivers a fêté ses 63 ans, et dans quelques jours, il va entamer sa 25e saison sur un banc NBA !

Tout a commencé en 1999, du côté d’Orlando, et depuis, l’actuel entraîneur des Bucks a coaché 1 896 rencontres pour cinq franchises différentes. Ce qui le place à la 10e du classement des entraîneurs NBA, juste derrière Pat Riley qu’il dépassera dans neuf rencontres.

« Si vous regardez mon parcours depuis que j’ai quitté Boston, je me suis intentionnellement mis en position de gagner ou d’échouer, sachant que dans beaucoup de cas, si nous échouons, c’est de ma faute », estime Doc Rivers. « Mais si j’ai appris quelque chose de mon parcours à Boston et du temps qu’il m’a fallu en tant qu’entraîneur pour y arriver, c’est que je veux cette position plus que celle qui consiste à dire : ‘Nous pouvons finir 5e si certaines choses se passent bien’. Et j’ai conscience que cela s’accompagne de beaucoup de critiques. Cela va de pair avec beaucoup de choses. Et Dieu, merci, je suis heureux d’être ici. C’est ainsi que je vois les choses ».

Des équipes qui craquent ?

Les critiques sont effectivement nombreuses depuis plusieurs saisons. Aux Clippers, puis aux Sixers et la saison passée aux Bucks, Doc Rivers a une étiquette de coach dont les équipes « craquent » dans les moments importants.

Par trois fois, ses équipes ont perdu une série de playoffs après avoir pourtant mené 3-1 dans une série…

« Mais pour moi, je n’ai jamais craqué » se défend Doc Rivers. « Craquer, qu’est-ce que ça veut dire ? Parce que nous n’avons pas gagné de titre ? Revenons-en à Philadelphie. J’ai pris ce poste après leur défaite au premier tour 4-0 (contre les Celtics en 2020 sous Brett Brown). L’année suivante, nous avons remporté la conférence Est en saison régulière. D’accord. Nous sommes à un match de la finale de l’Est. »

Seulement deux saisons (complètes) dans le négatif en 25 ans

Pour lui, clairement, il est une cible facile. « Il y a donc des moments où j’ai l’impression que nous sommes évalués selon des critères différents. Et la bonne nouvelle, c’est que j’ai créé cette norme. Pour moi, c’est une bonne chose. Mais lorsqu’on vous dit que vous ne pouvez pas le faire, c’est de la foutaise. Parce que je l’ai fait et que je peux le faire. C’est juste difficile de le faire. C’est juste difficile. C’est pourquoi j’ai toujours vu les choses de cette manière ».

Et Doc Rivers de rappeler son bilan : un titre NBA, une 8e place au classement des victoires en saison régulière, et une 4e place pour les victoires en playoffs. « Mes bilans ne mentent pas. Je suis coach depuis 25 ans et je n’ai connu que deux saisons négatives. Et lors de ces deux saisons, on essayait de perdre. J’ai donc fait les playoffs 21 fois en 25 ans. Ceci dit, je veux en faire plus. Et pour en faire plus, vous devez vous mettre dans des situations où vous serez critiqué si vous ne le faites pas. Et cela ne me dérange pas ».