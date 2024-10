JJ Redick ne se considère pas en guerre avec Doc Rivers

« Tout va bien, je n’ai pas de différends avec les gens. » Ce désamorçage en règle est signé JJ Redick, qui croisait la route de son ancien coach, Doc Rivers, la nuit dernière avec les Lakers. « Et je ne vais pas entrer dans les détails de ma relation avec Doc pour l’instant. Et je ne le ferai probablement jamais. Pour moi, tout va bien », assure le nouveau coach de la formation californienne.

Le sujet est mis sur la table car personne n’a oublié sa sortie de février dernier. Quand le consultant sur ESPN de l’époque s’était lâché contre le coach des Bucks : « Eh, Doc, on a compris ! Prendre une équipe en cours de saison, c’est difficile. On a compris ! […] Il cherche toujours une excuse, et c’est toujours la faute de l’équipe. »

Son ancien entraîneur aux Clippers venait d’arriver dans le Wisconsin et les Bucks, qui venaient de remercier Adrian Griffin (30 victoires – 13 défaites), continuaient de patiner. Doc Rivers terminera d’ailleurs l’exercice sur un bilan négatif (17 victoires – 19 défaites) et une sortie de route au premier tour des playoffs.

Regret sur le ton employé

« Après cette apparition dans ‘First Take’, j’ai eu un certain nombre de conversations – à la fois à ESPN et au sein de la ligue – qui m’ont permis de mieux appréhender la question si j’étais resté dans les médias ou si j’avais cherché un poste de coach. Je le répète, je regrette le ton que j’ai employé dans cette affaire. Je l’ai assumé et je regrette mon ton », nuance JJ Redick aujourd’hui.

Le discours en réponse de Doc Rivers, lui, n’a pas vraiment évolué. « JJ a un problème avec moi depuis un moment et ça me va », avait lâché le coach au printemps dernier, assurant aujourd’hui que toute discorde entre JJ Redick et lui n’allait que « dans un sens ».

« Les coachs s’investissent pour les joueurs. Ils le font vraiment. Ils leur donnent beaucoup d’amour. Et souvent, cet amour est rejeté. C’est comme ça. Souvent, c’est parce que vous décidez de prendre une autre direction. Il ne faut jamais en faire une affaire personnelle. Vous savez que vous avez fait ce qu’il fallait pour ce joueur. La plupart du temps, le joueur revient plus tard et le comprend », juge-t-il.

On comprendra que les tensions entre les deux hommes remontent à leur mandat commun à Los Angeles, dans leur rapport coach – joueur. Mais comme il le dit, cela fait partie du métier d’entraîneur. Doc Rivers prend ainsi l’exemple de son nouvel assistant et ancien coach des Lakers, Darvin Ham, dont la relation avec D’Angelo Russell n’a pas toujours été optimale.

La difficile relation coach – joueur

Le meneur a récemment déclaré que l’équipe avait parfois « improvisé » la saison passée… « Les coaches ont parfois le moral dans les chaussettes. Vous savez, Darvin est un peu confronté à cela. Il voit maintenant des gars faire des commentaires, alors qu’il s’est investi pour eux. Ce n’est pas juste, mais c’est ce qui arrive et cela fait partie de notre travail. Nous en sommes conscients », poursuit Doc Rivers.

Pour sa première sortie médiatique depuis son licenciement à Los Angeles, Darvin Ham explique de son côté s’être « investi corps et âme dans cette équipe ». Et rappelle que sous sa direction, les Lakers sont passés d’un bilan négatif (33v-49d) à une finale de la conférence Ouest en un an.

« Je ne suis ni en colère, ni amer. Certaines personnes ont des opinions et ce sont des opinions, mais si vous regardez vraiment les faits, il n’y a pas grand-chose à dire pour moi personnellement », assure Darvin Ham. Ce dernier est d’ailleurs largement soutenu par Doc Rivers selon qui, en pensant à cette finale de conférence ainsi que le tournoi de mi-saison remporté, son renvoi n’avait « littéralement aucun sens ».

On imagine ainsi que le tandem Rivers – Ham suivra avec curiosité les résultats des Lakers version Redick…