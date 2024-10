Victor Wembanyama n’a déjà plus de temps à perdre

Comme LeBron James lors de son année rookie, Victor Wembanyama n’a pas connu les playoffs pour sa première saison NBA. Comme LeBron James, Victor Wembanyama n’a pas été All-Star dès sa première saison. Mais comme LeBron James en son temps, Victor Wembanyama veut gravir les échelons, quatre à quatre !

« Une année réussie serait une année où nous ne perdrions pas de temps à commettre les mêmes erreurs que l’année dernière et où nous appliquerions immédiatement nos améliorations », a expliqué le Français. « [Pour l’instant], tout se passe bien parce que lorsque j’observe tout le monde – et j’ai observé tout le monde pendant l’été – tout le monde a travaillé très dur. Et il semble que cela va payer ».

Cumuler les trophées pour construire « un palace »

Ménagé pendant la présaison, « Wemby » sort d’une saison rookie exceptionnelle. L’une des plus impressionnantes de l’histoire avec 21.4 points, 10.6 rebonds, 3.9 passes, 3.6 contres et 1.2 interception de moyenne. Le tout avec un titre de Rookie Of The Year, une place dans la All-Defensive First Team et une seconde place au classement du Defensive Player Of The Year. Il prévient qu’il veut tout gagner !

« C’est la même chose pour tous mes trophées, qu’ils soient collectifs ou individuels », poursuit le pivot des Spurs. « Je les aime. Je les chéris vraiment. Mais je veux que tous les trophées que je reçois aujourd’hui soient des briques pour construire quelque chose de grand à l’avenir. Vous savez, une brique en soi n’est pas grand-chose. Vous pouvez obtenir un palace lorsque vous les accumulez ».

La montée en puissance dans les JO 2024

Même sur la scène internationale, Victor Wembanyama n’a pas déçu avec 15.8 points et 9.7 rebonds de moyenne aux Jeux olympiques de Paris. Elu meilleur jeune de la compétition, il a aussi décroché une place dans le meilleur cinq des JO 2024, et bien sûr une médaille d’argent. Depuis le banc de Team USA, Erik Spoelstra a été impressionné par la montée en puissance du Français.

« Il possède un talent incroyable et c’est quelqu’un de déterminé » souligne le coach du Heat. « On l’a vu cet été aux Jeux olympiques, en particulier en France, où les attentes à l’égard de l’équipe étaient très élevées. Et c’est dans les moments les plus importants qu’il a le mieux joué, y compris lors de notre dernier match. Je pense que c’était son meilleur match. Mais sur les deux ou trois derniers matches, on a pu voir que la tendance était à la hausse quand on avait vraiment besoin qu’il monte en puissance. C’était impressionnant. »

Pour Gregg Popovich, les JO 2024 ont été un plus pour Wemby, comme pour d’autres joueurs avant lui. Au Français de transformer l’essai comme leader pour ramener les Spurs en playoffs.