Un plan à la Kawhi Leonard pour Joel Embiid cette saison

Nick Nurse va-t-il refaire le coup ? En 2019, le coach avait ainsi remporté le titre à la tête des Raptors en économisant au maximum Kawhi Leonard, qui n’avait pas disputé les « back-to-backs » en saison régulière.

Désormais à la tête des Sixers, l’entraîneur a visiblement le même plan en tête avec Joel Embiid cette saison…

« Si je dois faire une prédiction, il est probable que je ne joue plus jamais de back-to-back de ma carrière » assure carrément le pivot à ESPN, alors que Daryl Morey ajoute que Paul George pourrait lui aussi être économisé.

Une conférence Est beaucoup plus forte au sommet

« On va être intelligent sur le sujet » confirme le président du club. « Et être intelligent sur le sujet, c’est faire que Paul et Joel jouent peu de back-to-backs, voire aucun. »

Le MVP 2023 est ainsi déjà économisé en présaison, et il sait qu’il a de bonnes chances de ne jouer aucun des 15 back-to-backs programmés pour l’équipe cette saison. Une stratégie assumée qui va certainement faire grincer quelques dents dans les bureaux d’Adam Silver…

Mais du côté de Philadelphie, on estime que c’est la meilleure stratégie pour avoir un Joel Embiid enfin à 100% pendant les playoffs. Et donc capable d’emmener ce groupe jusqu’au titre. Comme Kawhi Leonard en 2019, donc.

« Ce n’était pas exactement la même chose » reconnait toutefois Nick Nurse, qui rappelle que l’Est était moins fort à l’époque, notamment au sommet, et que les Raptors avaient donc pu récupérer la deuxième place de l’Est malgré les absences de « The Klaw », en remportant 17 des 22 matchs qu’il avait manqués. « Mais ça me va. Je ne crois pas qu’on doive de toute façon se focaliser sur le fait de remporter 45, 55 ou 65 victoires. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.