Joel Embiid ne jouera pas en présaison

À une dizaine de jours de la grande reprise, les Sixers ne comptent évidemment prendre aucun risque avec Joel Embiid. Ainsi, ils ont annoncé que leur « franchise player », récemment prolongé, ne jouerait pas la moindre minute en présaison, de façon à être prêt pour le lancement de la saison régulière, la semaine prochaine. Le but, écrivent-ils, c’est qu’il soit le plus proche d’être à 100% pour attaquer la saison.

Plus léger, et déterminé à perdre encore davantage de poids, le pivot ménage là son genou gauche, qui n’a pas arrêté de lui poser problème cette année. Pour l’heure, on ignore s’il sera rétabli le 23 octobre pour la réception des Bucks, mais son dernier rendez-vous avec les médecins a été positif et, tout au long de la saison, l’objectif sera de le ménager afin qu’il soit au meilleur de sa forme au moment des playoffs.

Un apprentissage difficile mais nécessaire, puisque Philadelphie ne visera rien d’autre que le titre et Joel Embiid est bien sûr la clé du projet local. Avec les arrivées de Andre Drummond, Guerschon Yabusele et Adem Bona à l’intérieur, ainsi que Paul George, Caleb Martin, Reggie Jackson ou encore Eric Gordon sur les extérieurs, Nick Nurse devrait avoir ce qu’il faut pour s’en sortir d’ici avril, quand son MVP sera préservé.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.