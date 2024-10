Joel Embiid apprend à se ménager, et c’est déjà compliqué

On le sait, les Sixers ont décidé de ménager Joel Embiid d’octobre à avril pour lui permettre d’être à 100% en playoffs. À Philadelphie, on ne veut plus que le champion olympique joue blessé, et force. Et c’est pareil à l’entraînement.

« Ce sera compliqué » reconnaît-il, à propos des mesures de restriction imposées par le staff. « Ils savent que s’ils doivent me frapper, me gifler, me confisquer mes affaires pour ne pas entrer sur le terrain, ils devront le faire… Je peux m’énerver, je peux insulter des gens, mais je pense qu’il s’agit d’un partenariat. Cela fait des années que nous travaillons ensemble. Maintenant, je regarde la situation dans son ensemble et je les ai toujours écoutés, mais maintenant, c’est encore plus le moment d’écouter et de voir ce qu’ils ont à dire. »

De son côté, Joel Embiid a perdu une dizaine de kilos pour soulager ses articulations, et être en mesure de jouer le maximum de matches sans douleur, ni procédures chirurgicales.

Comme il l’explique, c’est un « partenariat » entre lui et le staff, et cette saison, il va délaisser les honneurs individuels. « Ils en ont conscience. Ils me connaissent » poursuit Joel Embiid. « J’ai déjà accompli beaucoup de choses, mais il en manque une… Ils savent que c’est la seule chose qui me préoccupe. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.