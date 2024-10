Même à l’entraînement, Joel Embiid est ménagé

Premier jour d’entraînement, et première expérience de « load management » pour Joel Embiid, délesté d’une dizaine de kilos. On le sait, l’objectif est d’être en grande forme au printemps prochain, et chez les Sixers, on lui évite tout effort inutile. Comme une participation au « scrimmage » du jour.

« Joel a participé à tout, jusqu’à un certain point » rapporte Nick Nurse, alors que l’équipe a posé ses valises aux Bahamas. « Il s’est juste arrêté au moment du scrimmage. C’est très bien. Il découvre les nouveaux. Il voit les différentes choses qu’ils sont capables de faire. On n’avait pas besoin qu’il participe au scrimmage. D’ailleurs, il n’a pas été le seul à ne pas y participer. »

Trois autres joueurs n’y ont pas pris part, et ils ont un point commun : ils ont largement plus de 30 ans. Il s’agit de Kyle Lowry (38 ans), Eric Gordon (35 ans) et Reggie Jackson (34 ans).

Le verra-t-on en présaison ?

« Il s’agit de gérer la montée en puissance pour les amener à un point donné. On essaie de ne pas en faire trop » se justifie Nick Nurse. « Alors, oui, je pense qu’il est important de le gérer. Tout le monde parle de notre manière de rester en bonne santé, et de créer des automatismes avec tous ces nouveaux joueurs. Nous serons certainement très intelligents sur ces deux points. »

Un « load management » qui pourrait s’appliquer aux matches de présaison. La saison passée, Joel Embiid avait manqué trois des quatre matches de préparation. « Je n’en ai aucune idée », répond le coach de Philly à propos de cette éventualité. « C’est sans doute l’un de mes thèmes de prédilection, mais je n’envisage rien du tout. Je sais que les choses changent beaucoup et je veux vraiment me concentrer sur la journée. Je vais revoir les vidéos et les notes prises aujourd’hui, et réfléchir à ce qui se passera demain et attaquer la journée. »