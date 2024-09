Joel Embiid déterminé à perdre beaucoup de poids

Entre 11 et 13 kilos, c’est ce qu’a perdu Joel Embiid pendant l’été. Cela n’avait pas sauté aux yeux lors des Jeux olympiques, mais c’est lui qui l’a annoncé lors du « media day ». Année après année, ses genoux grincent, et il est évident que des kilos en moins seront les bienvenus sur ses articulations. La saison passée, il était annoncé à 127 kilos, et peut-être qu’il vise les 110 kilos.

« J’ai encore du chemin à faire » prévient-il. « Je veux encore perdre du poids, mais c’est un processus. Je pense que pour moi, et Daryl (Morey) vous le dira, dès que nous avons perdu l’année dernière, je lui ai envoyé un message : ‘Nous devons faire tout ce qu’il faut pour m’assurer une saison complète en bonne santé’ ».

A titre individuel, Joel Embiid ne vise rien

Et pour jouer une saison complète, il faut ménager ses genoux, mais aussi apprendre à se reposer et à se ménager. MVP en 2023, le champion olympique assure qu’il ne va pas chercher de trophées individuels, et qu’il n’est concentré que sur la conquête du titre. « Cette année, il n’y a pas de calendrier… Il n’y pas d’All-Star… Il n’y a pas d’All-NBA Team… Il n’y a rien de tout ça. Il s’agit juste de faire le maximum pour que je sois prêt à y aller. »

La saison passée, Joel Embiid avait manqué toutes les rencontres de février et mars, et il était revenu, sur le tard, pour participer aux playoffs. « On est focalisés sur avril, mai et juin » annonce Daryl Morey. « Cela ne veut pas dire que la période actuelle n’est pas très importante, mais nous allons être très intelligents sur la façon dont nous le gérons tout au long de la saison, et il y aura beaucoup d’informations à prendre au fur et à mesure que nous découvrirons comment tout fonctionne avec un effectif au complet. »