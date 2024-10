Les Warriors découvrent la vie sans Klay Thompson

« Je parle de lui comme s’il était décédé, ce qui est très étrange. » Stephen Curry a presque tout dit en une seule phrase. Ce « lui », c’est Klay Thompson évidemment, parti dans le Texas et désormais joueur des Mavericks. Le meneur de jeu (comme Draymond Green ou Steve Kerr) semble vivre une situation de deuil, avec pour commencer une sensation de déni.

« On est habitué à voir des joueurs changer de ville et d’équipe. Néanmoins, jusqu’à une semaine avant sa signature à Dallas, on n’a jamais pensé que cela allait se finir », poursuit le champion olympique pour ESPN, qui évoque l’arrière sous la forme d’une « présence », d’une « lumière » dans le vestiaire de Golden State.

Les Warriors en plein « vide émotionnel »

Sauf que cette lumière n’est plus là… « Quand j’ai quitté le vestiaire, il y avait le casier de Klay Thompson. Ensuite, plus rien. C’était remplacé par d’autres joueurs. C’est là que je me suis dit que c’était réel », raconte Draymond Green. « En match, quand on entend le cinq majeur, avant Curry, il y avait le nom de Klay. Soudainement, on entend un autre nom. »

Mike Dunleavy Jr. et Steve Kerr utilisent, eux aussi, des mots qui font penser à une rupture ou à la perte d’un être aimé. « On essaie de rendre les choses aussi normales que possible, de ne pas trop en faire, de ne pas trop y penser », explique le GM. « Il y a un vide émotionnel avec son départ, après avoir été si proche et avoir fait tant de choses avec lui », ajoute le coach. « C’est très triste, mais il faut avancer. »

Mais comment faire face à un trio Curry – Green – Thompson qui a tant marqué la dernière décennie et même l’histoire de la NBA ? « Ensemble, en bonne santé, on pouvait battre n’importe qui. C’était très agréable dès qu’on était sur le parquet », se souvient le premier. « Dans l’histoire de la ligue, les trios qui restent si longtemps sont très rares. Il y a les Spurs (avec Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker) tout en haut mais quand on pense à ce qu’on a fait, on aurait voulu rester ensemble jusqu’à la fin. »

Respect, guerre et divorce

« Heureusement pour nous, on est entraîné à faire sans lui, avec les moments où il fut blessé. Ce ne sera pas notre première fois », essaie de se rassurer Draymond Green. En revanche, à partir du 12 novembre, il va falloir l’affronter avec le maillot des Mavericks sur le dos. Et ça, ce sera une première…

« On s’est déjà affronté, lors des entraînements et du training camp, mais rien qui ne ressemble à un match NBA. On va faire une cérémonie et je serai totalement engagé pour qu’on lui rende l’hommage qu’il mérite. Et après, ce sera la guerre. On est comme ça », annonce Stephen Curry. « Je le respecte pendant les 78 autres matches. Je ne vais pas dire que je vais le soutenir, mais je vais regarder. Les autres matches, je serai prêt à l’affronter. »

Dans la perte de Klay Thompson comme dans la guerre qu’il va falloir mener face à lui dans la conférence Ouest, Draymond Green est sur la même longueur d’onde que son coéquipier. « Je vais lui rentrer dedans », prévient l’intérieur, en référence à une phrase et un geste bien connus de Kobe Bryant envers Pau Gasol aux Jeux olympiques 2008. « Comme je le faisais face à mon grand frère. Comme avec LeBron James. »

N’allons pas croire pour autant qu’il y a du ressentiment entre le nouvel arrière de Dallas et le quadruple champion, qui s’exprime toujours avec les termes d’une rupture amoureuse. « C’est un divorce heureux, si c’est un divorce. Beaucoup de divorces sont mauvais, mais pas là. Je ne qualifie pas cela de divorce, plus d’un nouveau chapitre dans nos vies », conclut Draymond Green.