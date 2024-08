Klay Thompson retrouvera Golden State dès le 12 novembre

C’est l’un des rendez-vous les plus attendus de la saison à venir : Klay Thompson de retour à Golden State avec le maillot des Mavericks. L’arrière a été drafté par les Warriors en 2011 et a remporté quatre titres NBA avec la franchise californienne, et c’est la première fois qu’il portera un autre maillot.

Deux années de frustration, de négociations ratées, entre le joueur et les dirigeants ont poussé le premier à partir, pour rejoindre le finaliste en titre, Dallas. C’est une page qui se tourne et voir Klay Thompson, qui aura son maillot retiré et une statue de lui à Golden State a déjà annoncé le propriétaire de la franchise, avec un autre maillot va faire bizarre.

Surtout quand il foulera à nouveau le parquet des Warriors, dans le Chase Center, mais en tant qu’adversaire. D’après The Athletic, qui commence à donner quelques dates du calendrier NBA pour la saison prochaine, les retrouvailles entre le joueur et son ancienne équipe sont programmées le 12 novembre, et seront diffusées sur TNT.

De plus, on sait aussi que Luka Doncic et Kyrie Irving retrouveront les Celtics, leurs bourreaux des Finals, le 25 janvier à domicile et le 6 février 2025 à Boston.

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.7 0.7 1.5 0.5 17.9 Total 793 33 45.3 41.3 85.8 0.5 3.1 3.5 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.